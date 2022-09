Planificarea producției, sub lupa unui specialist format în Rompetrol

În 2022, se împlinesc 15 ani de când rafinăria Petromidia și tot Grupul Rompetrol au trecut sub patronat kazah, odată cu preluarea activelor de către KazMunayGas, în 2007. Rafinăria de la malul Mării Negre este cea mai importantă piesă din portofliul companiei din Kazahstan, iar reușitele din ultimele 15 ani țin atât de investițiile masive realizate, dar și de implicarea oamenilor din rafinărie. În săptămânile următoare, vă prezentăm o serie de specialiști care au reușit să ducă Petromidia în topurile europene de rafinare.







Raluca Lainer, specialistul în planificarea și optimizarea producției din Rompetrol Rafinare







Raluca Lainer este unul dintre oamenii care au crescut odată cu intrarea Petromidiei în „era kazahă”. Este în companie din 2001, a fost printre primii „interni” crescuți de Rompetrol, iar astăzi deține o funcție-cheie în Rompetrol Rafinare.







„Ocup funcția de director al departamentului de Planificare și Optimizare Productie, o poziție din care am șansa să coordonez activitățile de planificare, optimizare a productiei și măsurarea performanței. Misiunea mea se concentrează nu doar pe cele două rafinării pe care Rompetrol Rafinare le deține (Petromidia Năvodari și Vega Ploiești), cât și pe complexul petrochimic, singurul din țară capabil să producă polimeri. Printre atribuțiile mele principale se numără stabilirea rețetei optime de țiței, pentru că rafinăria Petromidia are o complexitate foarte ridicată și poate rafina diferite tipuri de materie primă, în funcție de necesitățile de producție. De asemenea, urmăresc îndeaproape optimizarea funcționării instalațiilor, optimizarea schimburilor dintre unitățile de producției, scopul nostru final fiind eficiența, reducerea costurilor, dar și adaptarea la cerințele pieței”, a declarat Raluca Lainer, Director Planificare și Optimizare Producție în Rompetrol Rafinare.







În cei peste 20 de ani petrecuți în Petromidia, Raluca Lainer a fost martora dezvoltării fără precendent a rafinăriei, care, dintr-o unitate de producție obișnuită, a ajuns să devină cea mai mare din România și una dintre cele mai importante din regiunea Mării Negre. Totul, printr-o investiție de circa 380 de milioane de dolari, realizată de KazMunayGas.







„Am fost prezentă în momente în care se discuta despre un pachet de investiții care să ne ducă în etapa următoare. Apoi, acesta a fost validat și sunt mândră că, alături de echipa mea, am fost implicată într-un proiect cu impact atât de mare la nivelul rafinăriei. Noile instalații au fost configurate într-un model matematic de optimizare a producției, care s-a dovedit a fi configurația ideală pentru Petromidia. Cel mai important, capacitatea noastră de prelucrare a crescut de la 3,5 milioane de tone pe an, la 5 milioane de tone pe an. Odată cu această expansiune, am fost capabili să creștem randamentele de produse albe (carburanți) și am produs exclusiv carburanți Euro5, cu un conținut de sulf foarte scăzut”, a completat Raluca Lainer.







Ultimii 15 ani, care au marcat o fază clară de evoluție pentru Petromidia, au însemnat investiții de circa 1,4 miliarde de dolari, optimizări, modernizări și stabilitate. Nimic nu ar fi fost posibil fără specialiștii care au fost instruiți după principiile Rompetrol.

„Fiecare angajat are rolul său extrem de bine structurat pentru funcționarea optimă și în siguranță a rafinăriei. Specialiștii în domeniul în care activăm sunt importanți, pentru că ei contribuie cu competențele specifice industriei, au idei inovative la dezvoltarea continuă a proceselor tehnologice. Dorința mea este ca generațiile viitoare să aibă energia să se dezvolte, să se perfecționeze, să fie flexibile, pentru că vor activa într-o industrie complexă, volatilă, dar plină de satisfacții”, a menționat Raluca Lainer







Unde ar putea fi rafinăria peste 15 ani







În contextul celor 15 ani deja scurși din istoria Rompetrol, sub patronat kazah, ambițiile de viitor sunt pe măsura perioadei de succes deja consemnate. Raluca Lainer: „Pentru următorii 15 ani, obiectivul meu, alături de colegi, este să contribuim la evaluarea economică a unui nou potențial pachet de investiții, prin care să fie dezvoltate rafinăriile noastre, dar și complexul petrochimic, astfel încât să devenim lideri de piață în segmentul nostru, pe toată regiunea de Sud-Est a Europei.”







În cei 15 ani sub KazMunayGas International (Grupul KMGI), rafinăria Petromidia a procesat peste 60 de milioane de tone de materii prime, a obținut circa 50 de milioane de tone de carburanți și a fost unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat al României, cu un aport de aproximativ 20 de miliarde de dolari.