Promoția de vară din stațiile Rompetrol se reîntoarce. Puteţi câştiga trei automobile Jeep Renegade şi peste 1.100 de carduri Fill & Go de carburant

Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International, a lansat astăzi campania de vară „Promoția se reîntoarce”, prin care clienții Rompetrol au posibilitatea să câștige trei automobile Jeep Renegade și peste 1.100 de carduri Fill & Go de carburant.Cu o durată de 92 de zile (9 iunie – 8 septembrie), este cea mai lungă campanie derulată în stațiile Rompetrol si oferă clienților energia pentru noi experiențe, dar și o invitație să redescopere România.Fiecare achiziție de minimum 150 de lei din cele 435 de stații participante (Rompetrol, Rompetrol Partener și Rompetrol Express) generează un cod promoțional unic, reprezentând o șansă de câștig pentru fiecare client. În plus, clienții înrolați în programul de Rompetrol go au șanse duble de câștig pentru marile premii – cele trei automobile Jeep Renegade.Premiile acordate pe perioada promoției constau în trei automobile Jeep Renegade, 13 premii săptămânale - carduri Fill & Go în valoare unitară de 500 de lei și 1.104 carduri Fill & Go, în valoare de 150 de lei fiecare, acordate câte unul pe oră. Valoarea totală a premiilor se ridică la circa 490.000 RON (TVA inclus), peste 100.000 USD.Premiile pot fi câștigate în baza oricărei achiziții în valoare de cel puțin 150 de lei pentru carburant auto (benzine, motorine, GPL), serviciul car-wash și pentru produsele disponibile în stații și restaurante hei, ulterior înscrierii codului promoțional tipărit pe bonul fiscal/nefiscal.Înscrierea codului promoțional se realizează prin:SMS la numărul 1862Whatsapp la numărul 0759 055 343Website: www.rompetrol.ro Mobile App – Rompetrol go (disponibilă în Google Play Store și Apple App Store)Mecanismul și regulamentul campaniei organizate de Rompetrol Downstream sunt disponibile pe https://www.rompetrol.ro/personal/oferte-speciale/summerpromo2022



Rompetrol Downstream este divizia de retail a Grupului KMG International în România.La finele lui 2021, Rompetrol Downstream gestiona o rețea de distribuție formată din 1.207 puncte de comercializare (stații proprii Rompetrol, Rompetrol Partener, Rompetrol Express, baze interne de 9 si 20 metri cubi).În plus, compania operează la nivel național și 6 depozite de carburați, circa 200 de puncte de încărcare auto cu gaz petrolier lichefiat – GPL și peste 7.000 puncte de distribuție GPL casnic/butelii Rompetrol.În acord cu nevoile și așteptările clienților, stațiile Rompetrol și-au continuat evoluția și în ultimii ani, atât prin deschiderea de noi stații la nivel național, cât și prin implementarea noului concept lansat la finele lui 2020, care a vizat alinierea elementelor constructive exterioare la tendinţele actuale şi o optimizare a spaţiului de producţie destinat produselor gastro.Mai mult, prin extinderea și diversificarea gamelor de produse și servicii oferite, inclusiv posibilitatea încărcării maşinilor electrice sau aplicații mobile, stațiile Rompetrol au devenit centre de servicii și furnizor de energie pentru clienți.