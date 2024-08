Poştaşii încep negocierile. "Degeaba sunt hainele noi dacă nu avem ce mânca acasă!"

Reamintim că sindicaliştii au cerut, încă de la începutul anului, majorări salariale pentru angajaţi, măcar cu 400 lei net a salariilor angajaţilor şi creşterea sporului de loialitate. Prin primăvară, membrii de sindicat şi-au exprimat disponibilitatea de a negocia contractul colectiv de muncă, dar a venit vara şi, între timp, nu au mai existat negocieri pe această temă. Nici salariaţii nu s-au mai mobilizat pe timpul verii, în sensul că nu au mai fost organizate acţiuni de protest, dar asta nu înseamnă că nu vor să-şi rezolve problemele.











Potrivit liderului sindicatului poştaşilor din Constanţa, Ivan Palii, acum se află în perioada de negociere a contractelor colective de muncă, semnate în luna aprilie 2024. „Urmează o tranşă de negociere a salariilor, începând cu data de 1 septembrie. Am făcut toate demersurile necesare pentru o serie de întâlniri cu conducerea companiei, de a face majorările discutate în primăvara acestui an. Ce pot să vă spun este că, la rata inflaţiei şi cum s-au scumpit toate pe piaţă, salariile nu sunt îndestulătoare. La acest moment, mulţi poştaşi iau salariul minim pe economie, la care se adaugă tichetele de masă. Din fericire, cei care au copii la şcoală, primesc un sprijin pentru achiziţionarea rechizitelor, la început de an şcolar”, a declarat sindicalistul pentru „Cuget liber”.





Poştaşii sunt acei oameni pe care-i vedem zilnic pe străzi, care bat drumurile în lung și în lat, să distribuie pensii, ajutoare sociale şi multe altele, unele în locuri greu accesibile, altele în zone mai izolate. Tot ei sunt cei care, prin natura profesiei, se expun unor riscuri uriașe, dar cu toate acestea, uneori nu sunt băgaţi în seamă şi nici recompensaţi corespunzător. De fapt, starea avansată de sărăcie a salariaţilor Poştei Române nu mai este o noutate pentru nimeni. La ora actuală, pentru 17.000 dintre angajaţi, adică pentru aproape 80% din întreg personalul, salariul încasat lunar este de 2.363 lei, care le asigură doar supravieţuirea de la o zi la alta, în condiții de muncă foarte grea, solicitantă, de uzură. „În primul rând, am vrea să primim mai mulţi bani şi să nu mai fim nevoiţi să ameninţăm, iar, cu acţiuni de protest. Apoi, am vrea să ni se creeze şi condiţii mai bune de muncă. Singura noutate este că, după mai bine de 12 ani, ni se trimit echipamente noi, cu care să ne deplasăm pe teren. Ştim deja că cei peste 17.000 de curieri poștali, ofițeri suport clienți, manageri unitate poștală și asistenți manager unitate poștală vor primi echipamente complete formate din: tricouri polo şi şepci, cămăşi cu mânecă ajustabilă, pantaloni cu buzunare, dar şi pelerine de ploaie, impermeabile, cu glugă. Sunt bune şi astea, dar degeaba dacă avem haine noi la muncă şi nu avem ce mânca acasă, nu am rezolvat nimic”, ne-a declarat un poştaş.