Povestea Terasei Stuf, la final. "Magia din Vama Veche dispare cu fiecare locație de suflet care se închide"

Partea respectivă de plajă a fost trecută în domeniul Primăriei, la începutul anilor 2000, printr-o Hotărâre de Consiliu Local, după care a fost vândută. În baza respectivului contract de vânzare-cumpărare, au fost date mai multe autorizații de construcție provizorii și sezoniere, de către Consiliul Județean, construcții care au devenit permanente. În timp, aceste construcții au început să apară chiar și în afara terenului vândut de Primărie.











În instanță s-a demonstrat că aceste construcții sunt ridicate, de fapt, pe plajă, adică pe domeniul public de interes național. Astfel, anul acesta, Curtea de Apel București a stabilit irevocabil că terenul pe care funcționează terasa Stuf este plajă, respectiv domeniu al statului și s-a dispus demolarea construcțiilor.









A avut termen trei luni să fie demolată, însă proprietarii terasei au așteptat până în ultima zi.







„Aici se încheie o eră”





Anunțul închiderii a fost făcut public de echipa Stuf, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook.





„Aici se încheie o eră. Am sperat până în ultima clipă că nu vom fi nevoiți să vă dăm o astfel de veste. N-a fost suficient. Oficial, povestea STUF-ului din Vamă, așa cum îl știam și îl iubeam cu toții, se va încheia marți. Tot ce-am trăit împreună în ultimii 25 de ani va fi ras cu un buldozer de pe fața pământului. Ne vor rămâne amintirile. După două decenii de luptă, rechinii au învins”, se menționează în postare.





Acest mesaj a generat o avalanșă de reacții din partea celor care au considerat Stuf nu doar o simplă locație, ci un simbol al stațiunii. Comentariile de pe rețelele sociale reflectă o tristețe profundă. Mulți cred că, odată cu dispariția Stuf-ului, se pierde și esența autentică a Vămii Vechi.





„Încă de vara trecută, de când se auzeau zvonuri, mă întrebau dacă e adevărat și mulți dintre ei spuneau că nu vor mai veni în Vamă dacă se va închide, iar mulți dintre ei aveau lacrimi în ochi. Încet-încet magia din Vama Veche dispare cu fiecare locație de suflet care se închide, pentru că cei ce vin acolo nu vin pentru plajă, ci pentru distracția și sentimentul de libertate. Am foarte multe amintiri frumoase la Stuf ”, a comentat o fană a locului.











Multe persoane au susținut în comentarii că nu vor mai veni în Vama Veche dacă se închide terasa Stuf.





Totuși, în postarea de pe Facebook, reprezentanții clubului au spus că urmează să o ia de la capăt.





„Ne vom odihni, ne vom scutura, ne vom reorienta și o vom lua de la capăt. The sun will rise and we will try again (n.r. Soarele va răsări și noi vom încerca din nou). Acum și oricând va mai fi nevoie. Ceea ce vă dorim, sincer, și vouă, oricând simțiți că ușile vi se închid în față”, au încheiat reprezentanții Stuf.





Problemele juridice ale terasei Stuf au început în urmă cu 15 ani, când proprietarul unui hotel din spatele locației a acționat în judecată managerul barului. Acuzațiile s-au concentrat pe faptul că Stuf era construit ilegal pe domeniul public, mai exact, pe plajă, care este parte din patrimoniul național.