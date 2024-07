Proiect de sensibilizare a tinerilor cu privire la păstrarea unui mediu cât mai curat

La sfârşitul lunii trecute a început implementarea proiectului EcoYOU „Clean and Green minds for an environmental friendly behaviour”, în care ONG Mare Nostrum este unul dintre parteneri. Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta diverse acțiuni menite să sensibilizeze tinerii, cu privire la toate formele de poluare. Astfel, pentru atingerea acestuia, EcoYOU abordează provocarea comună a poluării în zona Bazinului Mării Negre, prin dezvoltarea unor acțiuni de conștientizare, a unor tabere comune și a mai multor instrumente educaționale.În acelaşi timp, au precizat reprezentanţii ONG Mare Nostrum, proiectul urmărește creșterea gradului de participare și implicare activă a comunităților locale, dar și a autorităților publice în acțiunile de protecție a mediului. Ei au precizat că atingerea acestui obiectiv poate duce la reducerea măsurabilă a deșeurilor din plastic din zona râurilor, lacurilor și a mării. Totodată, în cadrul acestui proiect, Mare Nostrum coordonează o serie de activități în zona românească a Mării Negre. Printre acestea se găsesc acțiuni comune de igienizare pe plajă, evenimente de tip „masă rotundă” pentru formarea unui comportament prietenos cu mediul înconjurător, tabără pentru tineri cu tematică de mediu, realizarea unei hărți albastre pentru informarea tinerilor cu privire la protecția mediului etc.