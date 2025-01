Proiectul de regenerare urbană IULIUS prezentat la Constanța. “Suprafața de 38 hectare va fi decontaminată în următorul an”

La sediul IULIUS din Constanța se desfășoară în aceste momente o conferință de presă în care este prezentată viziunea companiei pentru proiectul de la Constanța și masterplanul realizat alături de Foster + Partners, unul dintre cele mai mari birouri de arhitectură din lume.







La discuții participă reprezentanții IULIUS, alături de experți implicați în proiect, și este prezentată viziunea pentru proiectul major de regenerare urbană, care își propune să susțină direcția de dezvoltare a Constanței drept o destinație atractivă pentru locuitori, turiști și mediul de business timp de 365 de zile pe an, inclusiv prin soluții pentru ecologizarea terenului contaminat, transformarea acestuia și conectarea arealului cu orașul.







Raluca Munteanu, director de dezvoltarea IULIUS: Cum a ajuns IULIUS la Constanța. În primul rând noi lucrăm cu Banca Mondială, cu divizia lor de dezvoltare și de finanțare care se numește IFC (International Finance Corporation) este divizia care ne-a finanțat proiectul Palas Campus din Iași, dar lucrăm și cu cei care realizează studiile lor, studii precum strategii de integrare dezvoltare urbană, planuri de mobilitate. Un dezvoltator când vine într-un oraș primul lucru la care se uită este la strategia orașului. Iar cei de la Banca Mondială lucrau în urmă cu trei ani de zile, la un proiect de valorificare a activelor căilor ferate, practic, analizau mai multe terenuri din România, din jurul gărilor, pentru că se gândeau cum să propună anumitor orașe să valorifice zonele de proximitate din jurul gărilor. Și au venit și ne-au spus, uite, în Constanța, în spatele gării este un teren care este foarte contaminat, dar este o suprafață destul de amplă.”







Constanța este un oraș care devine tot mai atrăgător datorită potențialului pe care îl are, inclusiv la nivel de cifre, pentru că vorbim de aproximativ 700.000 de locuitori de județ, 300.000 locuitori ai orașului, tot ce înseamnă parte de turism, bază NATO. Ne uitam și la ce scria presa, la investițiile care erau anunțate. Am ajuns la concluzia că orașul merită, că are potențial. Am discutat cu proprietarii terenului, cu cei de la Oil Terminal, și în data de 7 septembrie 2023 am semnat un acord de asociere pentru un drept de dezvoltare pe 38 de ha din platforma Oil Terminal. Noi am câștigat terenul în urma unei licitații pentru IULIUS și-a asumat decontaminarea terenului.”







Pentru că terenul este cu probleme, cei de la IULIUS au trecut la următoarea etapă și au strâns o echipă, parteneri de proiect pe parte de urbanism, arheologie, de trafic și mobilitate, de rețele edilitare, dar cel mai important, vorbim de parteneri pe partea de decontaminare de bioremediere a solului și tratare a apei.







Raluca Munteanu, director de dezvoltarea IULIUS: “Se va face o excavare pe întreaga suprafață și vom trata situl, vom izola spațiul din subteran și va fi trat pământul, la fel ca și apa din subteran. Apoi, pământul tratat va fi pus înapoi. Procesul de decontaminare a terenului va dura un an de zile. Tot procesul de decontaminare a terenului va costa 29 milioane de euro. O altă problemă identificată este că în zona de vest a amplasamentului s-a descoperit un sit arheologic - locuirea elenistică. (...) Constanta este singurul oraș care dispune de peste 400 de hectare în zona centrală. Iulius are drept de dezvoltare pe o suprafață de 38 hectare.”







La finalul anului 2023, IULIUS a anunțat la Constanța cel mai ambițios proiect de regenerare urbană din țară, cu o investiție de peste 800 de milioane de euro. Proiectul vizează revitalizarea, în beneficiul orașului, a unui teren de 38 de hectare amplasat central și nevalorificat, care a găzduit spații de depozitare a produselor petroliere. Proiectul IULIUS vizează crearea unui hub pentru comunitate, cu grădini urbane, birouri, zonă de shopping și divertisment, facilități educaționale și culturale, dar și o infrastructură integrată pentru susținerea mobilității și conectivității.