Rafila spune că nu are "niciun fel de reţinere” să-și vaccineze anti-COVID copilul în vârstă de 11 ani

Potrivit Realitatea.net Rafila a spus, într-o emisiune TV, că nu este vorba despre curaj în ceea ce privește vaccinarea copilului, ci despre "o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii", astfel că nu are "niciun fel de reţinere"."Chiar mă întreabă când îl vaccinez. Eu nu pot să-l vaccinez înainte să existe vaccin, el va fi disponibil începând cu ziua de 26 ianuarie.Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie, l-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deci deja aici am o componentă pro-activă, e pregătit şi chiar mă întreabă când urmează să facem acest lucru.