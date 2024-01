Răzvan Zagon: ”Ne dorim ca 2024 să ne aducă mai aproape de o rețea de drumuri județene bune și sigure!”

Răzvan Zagon, director general Societatea Drumuri Județene Constanța a prezentat, la final de an, un scurt bilanț al societății pe care o reprezintă.„50.000 de tone de piatră, 65.000 de tone de asfalt și mii de ore de muncă. La acestea mai adăugăm zile de muncă non stop în perioada codurilor de vreme severă. Aceasta este, pe scurt, activitatea Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. în primele luni de la constituire.Am finalizat DJ 393 Albești – Coroana permițând comunității locale să se dezvolte. La Coroana, până la reabilitarea și modernizarea drumului, ambulanța nu ajungea. Am asfaltat DJ 222 Peștera – Ivrinezu, DJ 392 Independența – Dumbrăveni, DJ 307 Deleni – Șipote, DJ 391 Mereni – Cobadin, DJ 225 Mircea Vodă – Gherghina. Am intervenit pe străzi din mai multe comunități locale la solicitarea Consiliului Județean Constanța: Săcele, Ghindărești, Negru Vodă, Pantelimon, Independența, Ciobanu, dar și altele”, a spus el.În plus, directorul a menţionat că s-a început reabilitarea DJ 392 Amzacea – Pecineaga. Tronsonul a fost reparat, pietruit după ce mai bine de un deceniu a fost impracticabil (deși figura în registrele fostei regii de drumuri ca fiind asfaltat) iar anul viitor se va pune în practică și proiectul de asfaltare.„Toate tronsoanele de drum județean beneficiază de atenția noastră, nu există sector de drum pe care să nu fi intervenit. În 2024 vom asfalta mai multe tronsoane ale drumurilor DJ 391, DJ 381 DJ 391 A, DJ 392, DJ 225, DJ 228, DJ 223 A, DJ 224. Ultimele trei tronsoane de drum sunt la stadiul de pământ! Pe DJ 222 Târgușor (Cheia) – Mihail Kogălniceanu, tronson tranzitat frecvent de traficul greu generat de carierele de piatră din zonă vom realiza lucrări de reciclare in situ la rece. În luna noiembrie am avut două episoade cu vreme severă- cod roșu. Pe drumurile județene constănțene s-a acționat aproape non stop, prioritatea zero a companiei noastre fiind salvarea de vieți omenești. Mulțumim mass-media pentru ajutor și implicare în gestionarea situațiilor apărute și pentru că au transmis, la timp, mesajele noastre. În ciuda semnalelor și a apelurilor noastre au fost șoferi care s-au aventurat la drum. Pe 26 noiembrie, la ora 08.00 erau primite, prin numărul unic de urgență 112 și la dispeceratul nostru în jur de 30 de apeluri ale celor blocați pe drumuri din cauza zăpezii și a viscolului. La ora 12.00 a aceleiași zile se mai adăugaseră încă 50 de apeluri. Din păcate, mulți șoferi au plecat la drum nepregătiți, unii având chiar anvelope de vară.Am venit în sprijinul ambulanțelor (pacient cod roșu, transport oxigen, etc.), a utilajelor de intervenții pentru utilități, a mașinilor care transportau alimente dar și a cetățenilor înzăpeziți. Au fost și apeluri false care nu s-au concretizat în teren dar și persoane care nu au înțeles pericolul în care se aflau și au refuzat să plece și să-și abandoneze mașinile. Din păcate, au existat cazuri în care vehiculele au blocat calea carosabilă făcând aproape imposibilă intervenția angajaților DJCT: au fost tiruri și autobuze dispuse de-a latul drumului.Oamenii sunt importanți pentru compania noastră. Intenționăm ca din 2024 să încheiem pentru angajații noștri polițe private de sănătate și viață. Ne dorim ca 2024 să ne aducă mai aproape de o rețea de drumuri județene bune și sigure”, a mai spus Răzvan Zagon, directorul general al Societăţii de „Drumuri Județene Constanța.