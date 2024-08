Reguli mai aspre pentru cei care vor să devină asistenți maternali! "Am asistat la cazuri de abuz"

Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a declarat că au fost făcute demersuri pentru a fi schimbate condițiile pentru cei care doresc să fie asistenți maternali. Aceste schimbări urmăresc să consolideze responsabilitatea, profesionalismul și capacitatea asistenților maternali de a oferi un mediu sigur și plin de iubire.





În urma mai multor controale neanunțate, efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, dar și de conducerea ministerului, s-a constatat că este necesară înăsprirea condițiilor pentru cei care doresc să fie asistenți maternali.



Vârsta minimă pentru a deveni asistent maternal va crește de la 18 la 21 de ani, asigurând mai multă maturitate și responsabilitate pentru cei care își asumă această misiune. De asemenea, finalizarea studiilor liceale va fi obligatorie, asigurând că asistenții maternali au pregătirea necesară pentru a sprijini și educa copiii aflați în îngrijirea lor.





Fiecare asistent maternal va putea îngriji maximum doi copii, astfel încât fiecare dintre ei să primească atenția și afecțiunea de care are nevoie. Diferența de vârstă între asistent și copil nu va putea depăși 47 de ani, promovând un echilibru sănătos între experiența de viață și energia necesară creșterii copiilor.





Locuințele asistenților maternali trebuie să fie situate în localități cu acces la servicii educaționale, medicale și de abilitare/reabilitare, pentru a le oferi copiilor cele mai bune oportunități de dezvoltare. Asistenții maternali vor fi evaluați la fiecare doi ani de o echipă multidisciplinară și vor urma cursuri de perfecționare anual, astfel încât să fie mereu pregătiți pentru a oferi cea mai bună îngrijire.









Cum se prezintă județul Constanța?





Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a oferit pentru „Cuget Liber” mai multe informații referitoare la aceste schimbări și, de asemenea, a explicat detaliile legate de situația asistenților maternali de la nivelul județului Constanța.





„Ca modificări substanțiale, asistenții maternali care împlinesc vârsta legală pentru pensionare nu vor mai putea profesa. Am avut cazuri când asistenți maternali în vârstă de 72, 73 de ani încă profesau și aveau în grijă mai mulți copii. De asemenea, am adăugat limitarea numărului copiilor pe care asistenții maternali îi pot avea în grijă, maximum doi copii, doi tineri, sau vor fi excepții acolo unde vorbim de frați. O altă prevedere care nu a existat până acum este legată de condițiile de locuire, nu doar spațiul adecvat dintr-o locuință, ci mă refer la localitatea în care asistentul maternal domiciliază. În această localitate trebuie să existe o instituție de învățământ, cel puțin un dispensar medical, condiții de infrastructură, apă, canalizare, astfel încât să aibă posibilitatea să trăiască în condiții optime. În acest mod considerăm că și monitorizarea poate fi mai bine realizată. Mediul rural este mai greu de monitorizat, nu punem o condiție, să nu mai avem asistenți maternali în mediul rural, dimpotrivă, doar ne-am propus și ne dorim ca aceștia să fie mai bine pregătiți și mai implicați în creșterea copiilor. Mai mult, asistenții maternali trebuie să aibă 12 clase finalizate și examenul de Bacalaureat luat, iar apoi vor fi instruiți de către specialiștii DGASCP. Aceștia trebuie să beneficieze de 50 de ore de pregătire, din care 20 de ore activitate practică, 30 cursuri, iar o dată la doi ani să fie reevaluați. Din păcate, în ultima perioadă am asistat la cazuri de abuz. Acesta a fost motivul principal pentru care am înăsprit condițiile. Spre deosebire de alte județe, în Constanța nu am avut foarte multe reclamații vis-a-vis de activitatea de bună îngrijire a asistenților maternali, ceea ce e un lucru îmbucurător și aș fi încântată să se continue așa”, a spus Natalia Intotero.

Noile reglementări reprezintă mai mult decât un set de reguli: ele sunt o promisiune că fiecare copil va avea parte de un mediu de creștere sigur, plin de iubire și grijă. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura că fiecare copil din sistemul de asistență maternală are șansa la un viitor mai bun și la o copilărie fericită.