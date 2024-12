Revoluţionarii, abandonaţi de toată lumea. "Oamenii nu au bani, cotizaţii nu mai încasăm"

Ce-a fost, a fost…Anii au trecut, unele lucruri s-au schimbat, rănile s-au închis şi ele, dar revoluţionarii, luptătorii din judeţul Constanţa au o mare nemulţumire. Dacă în anii anteriori, ei încă mai aveau un sediu în care îşi puteau da întâlnire, acum nu mai au nimic. Din primăvara acestui an, cele două asociaţii de revoluţionari care aveau sediul pe bulevardul Ferdinand nr. 49 au rămas fără sediu.











„Nu ne mai este nimeni recunoscător pentru ce am făcut, pentru binele acestei ţări. Nu mai dă nimeni doi bani pe ce am făcut. Unii dintre noi suntem deja pensionari, alţii au decedat între timp. Majoritatea membrilor asociaţiilor de revoluţionari sunt bătrâni, bolnavi, dar tot ne-ar fi plăcut ca periodic să ne întâlnim cu alţi revoluţionari, cu care să mai putem schimba o vorbă”, ne-a mărturisit unul dintre revoluționari. „Când ne-am riscat viaţa am fost buni. Acum, suntem ignoraţi”, a adăugat un altul.





Potrivit preşedintelui Asociaţiei „Decembrie 1989”, Constantin Vasilescu, sediul este deja pierdut şi se află în proces cu Administrația Fondului Imobiliar (AFI) Constanţa (fostul RAEDPP). „Au sigilat sediul şi nu ne mai rămâne decât să ne întâlnim prin oraş, la o cafea. Iniţial, chiria lunară era de 700 de lei, dar apoi a urcat la 3.500 de lei, punându-ne în imposibilitatea de a o mai putea achita. Ni s-au cerut 750 de euro pe lună, dar nimeni nu a ţinut cont în hotărârea de Consiliu că noi nu suntem asociaţii productive sau ONG-uri şi ne-au băgat la un loc cu spaţiile cu altă destinaţie. Din păcate, cu toată bunăvoinţa pe care o avem, nu putem achita această sumă. Oamenii nu au bani, cotizaţii nu mai încasăm. Asociaţia noastră are în evidenţe în jur de 500 de revoluţionari. Sperăm, totuşi, să ne întâlnim pe 22 decembrie, la depunerea de coroane. În rest, este greu să ne mai întâlnim. Merităm, însă, să avem şi noi un spaţiu”, a declarat acesta, pentru „Cuget liber”.











Reamintim că Asociaţia Judeţeană Constanţa a Revoluţionarilor din decembrie 1989 „Pontus Euxinus” şi Asociaţia „Decembrie 1989” au avut un contract de închiriere al spaţiului respectiv, cu AFI Constanţa, din anul 2020. La momentul respectiv, noii locatari ai spaţiului, adică asociaţiile de revoluţionari, trebuiau să aducă îmbunătăţiri spaţiului şi să nu înregistreze debite la plata chiriei şi utilităţilor pe o perioadă mai mare de trei luni. În anii care au urmat, asta au și făcut, până când chiria a crescut de cinci ori.





În luna decembrie, am strâns sub umbrela timpului 35 de ani de libertate, peste trei decenii de la Revoluția Română din 1989, concretizată într-o perioadă de proteste, lupte de stradă și demonstrații desfășurate în ţara noastră, între 16 și 25 decembrie 1989. Revoluția a început în Timișoara și s-a răspândit rapid în întreaga țară, culminând cu procesul și execuția secretarului general al Partidului Comunist Român (PCR), Nicolae Ceaușescu, și a soției sale Elena, dar și cu sfârșitul a peste 40 de ani de regim comunist în România.