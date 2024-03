Revoluționarii constănțeni, evacuaţi din sediu. "Ne-au crescut chiria de cinci ori şi nu aveam cum s-o plătim"

Potrivit preşedintelui Asociaţiei „Decembrie 1989”, Constantin Vasilescu, au fost evacuaţi din clădire, în urmă cu câteva săptămâni. Motivul? „Noi aveam un contract cu AFI, conform căruia plăteam suma de 700 de lei pe lună. Eram cu plățile la zi, până într-o zi în care ne-am trezit cu un act adițional că s-au majorat chiriile la spațiile cu altă destinație. Ne-au crescut chiria de cinci ori, de la 700 de lei la 3.500 de lei. Nu au ținut cont că noi nu suntem vreun bar sau magazin, nu avem profit și ne-au crescut chiria la 3.500 de lei pe lună. Cu toată bunăvoința, nu aveam cum să plătim această sumă, aşa că nu am semnat acel act adițional și ne-au evacuat. Mai mult decât atât, nu avem cum să obținem alt spațiu. Ca urmare, ne-am luat de acolo arhiva, actele, pentru că am fost amenințați că ni se vor lua documentele și vor fi duse într-un depozit”, a declarat Constantin Vasilescu, pentru „Cuget liber”. Am încercat să obţinem un punct de vedere de la reprezentanţii Administrației Fondului Imobiliar vizavi de această situaţie, dar, din păcate, aceştia nu au putut fi contactaţi.





„Nu mi se pare normal ca noi să nu avem un sediu, în timp ce unele asociaţii beneficiază de spaţii chiar generoase, în care îşi desfăşoară activitatea”, a precizat un revoluţionar. Un altul a ţinut să precizeze că eforturile lor nu mai sunt deloc apreciate.„La Revoluţia din 1989 aveam 25 de ani. O vreme am fost apreciaţi, respectaţi, acum suntem doar ignoraţi. Nu-i mai pasă nimănui de noi”, a adăugat un altul.