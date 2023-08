S-a dat startul celei de-a IX-a expoziţii-concurs „Cupa Tomis”

Săptămâna aceasta, la Muzeul Marinei Române a avut loc deschiderea oficială a celei de-a IX-ediții a Expoziției-concurs „Cupa Tomis”. Mesajul de bun venit a fost adresat participanților de directorul instituţiei, comandorul Marius Laurențiu Rohart, iar din partea organizatorilor a vorbit Gabriel Eremia, membru fondator al Asociației „Modelism Tomis” Constanța. Precizăm că ediția din acest an va fi structurată în două etape: 10-12 august 2023 - etapa Expoziție-concurs de modelism „Cupa Tomis” Constanța - ediția a IX-a; 12-15 august - concursul propriu-zis cu jurizarea modelelor și festivitatea de premiere (pe 12 august 2023 are loc deschiderea oficială a concursului, iar pe 15 august 2023, ora 14.00, are loc închiderea expoziției și premierea modelelor, iar între orele 16.00-18.00 are loc ridicarea machetelor). Expoziția este deschisă în programul de funcționare al Muzeului Național al Marinei Române.