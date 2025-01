Semnal de alarmă! Prima victimă a creșelor clandestine și bonelor fără pregătire

Lipsa locurilor disponibile în creșele de stat, dar și a prețurilor piperate ale celor din sistemul privat, îi determină pe părinți să facă multe alegeri greșite. În disperarea de a găsi un loc în care să își lase copilul, mulți părinți apelează la rețelele sociale, unde, mai multe persoane prestează meseria de bonă în mod ilegal. Toate aceste acțiuni pot avea un deznodământ tragic, cum a fost și în cazul unei fetițe de numai un an și 10 luni din Medgidia, care, din păcate, și-a pierdut viața într-un mod tragic, într-o creșă improvizată.Din cauza locurilor insuficiente disponibile în creșele de stat și a costurilor ridicate percepute de cele private, mulți părinți se confruntă cu mari dificultăți în găsirea unui loc sigur și accesibil unde să-și lase copiii pe durata zilei, în timp ce ei sunt la serviciu. Această situație îi obligă să caute diverse alternative, însă, din lipsa altor opțiuni sau a sprijinului din partea membrilor familiei, unii părinți ajung să ia decizii care, ulterior, se dovedesc a fi nepotrivite sau chiar periculoase pentru copii.Disperarea și presiunea constantă de a găsi o soluție rapidă îi determină, uneori, să apeleze la persoane sau servicii care nu sunt adecvat pregătite sau autorizate pentru îngrijirea copiilor, iar aceștia pot ajunge în situații care le pot pune în pericol siguranța și dezvoltarea. Lipsa unor alternative viabile, atât din partea statului, cât și din partea sectorului privat, accentuează vulnerabilitatea părinților.Spre exemplu, în anul 2023, orașul nostru se situa pe locul opt într-un top 10 al celor mai mari costuri la grădinițele și creșele private din țară. Mulți dintre părinți au fost nevoiți să aleagă un sistem privat din lipsa locurilor la cel de stat. Locurile la creșele sau grădinițele de stat sunt limitate, iar bătălia pe ele este una mare și cât se poate de strânsă, iar cei care nu reușesc să prindă un loc, se îndreaptă către sistemul privat. Prețurile diferă, însă acestea trec cu ușurință pragul de 1.500 de lei.Drama unei familii din MedgidiaAșa cum am mai scris, având în vedere prețurile piperate, mămicile constănțene caută soluții în diverse locuri. Salvarea lor sunt rețelele sociale, unde reușesc să găsească persoane dispuse să aibă grijă de un copil mic, până termină ele programul la serviciu. Lucru total greșit! O persoană care lucrează într-un mediu care nu este autorizat, nu poate fi de încredere, iar aici avem exemplul unei fetițe de un an și 10 luni din Medgidia care, în ziua de vineri, 17 ianuarie 2025, a murit în urma unui accident casnic, într-o ”creșă”.Tragedia a avut loc în locuința sau creșa improvizată a așa-zisei bone, o femeie în vârstă de 36 de ani care avea grijă ilegal de șapte copii, în Medgidia. Practic, femeia avea grijă singură de cei trei copii ai săi și alți șapte aduși de părinții lor, care plăteau fiecare 800 de lei, în acest preț fiind și o masă inclusă.În ziua de vineri, potrivit polițiștilor constănțeni, fetița s-ar fi întins sub o canapea extensibilă ca să ia niște jucării din ladă și în acel moment s-ar fi lovit grav la cap. Femeia care o îngrijea a găsit-o inconștientă și a sunat la 112. În ciuda manevrelor făcute de medici, din păcate, cea mică nu a supraviețuit.„Echipa mobilă s-a deplasat în teren pentru a participa la verificările efectuate de poliție, iar alături de echipa mobilă au fost reprezentanții primăriei. Din primele informații, aflăm că această creșă funcționa ilegal. Deplasarea noastră a avut drept scop ca psihologul din cadrul echipei mobile să acorde sprijin emoțional, în special părinților care au suferit această grea pierdere și, la nevoie, celorlalți părinți. În momentul de față nu se impune luarea unei măsuri speciale de protecție pentru nici unul dintre copii, iar dacă vor avea nevoie de servicii de specialitate, consiliere psihologică, sprijin emoțional, îi putem ajuta. În continuare, colaborăm cu organele de poliție și măsurile legale se vor lua în funcție de ceea ce vom constata”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt al DGASPC. Femeia care avea în grijă fetița este cercetată pentru ucidere din culpă, iar aceasta va fi anchetată și pentru creșa care funcționa în mod ilegal.Această tragedie ar trebui să fie o învățătură de minte pentru fiecare părinte în parte. Aveți grijă pe mâna cui lăsați copilul, nu vă grăbiți în luarea unor decizii pe care ați putea să le regretați și, cel mai important, nu mai căutați ajutorul pe Facebook.