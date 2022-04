Studiu:Unu din patru pacienţi spitalizaţi cu COVID este vindecat complet la un an

Doar un pacient spitalizat cu COVID-19 din patru este vindecat complet la un an după infectare, arată datele celui mai recent studiu efectuat de cercetătorii din Marea Britanie.







Potrivit acestora, cei care prezintă riscuri mai mari de a rămâne pentru mai mult timp cu probleme de sănătate după contractarea noului coronavirus sunt femeile şi persoanele obeze.







Aşadar, recuperarea medicală a fost evaluată prin măsurarea diferitelor rezultate furnizate de examinarea pacienţilor, la cinci luni, respectiv la un an după ieşirea lor din spital. Potrivit Antena3.ro tot mai mulţi pacienţi sunt nevoiţi să rămână săptămâni la rând în spital, pentru refacerea funcţiei plămânilor. Sunt informaţii susţinute şi de cel mai recent studiu efectuat pe datele obţinute de la pacienţii adulţi din 39 de spitale din Marea Britanie în perioada 7 martie 2020 - 18 aprilie 2021.Aşadar, recuperarea medicală a fost evaluată prin măsurarea diferitelor rezultate furnizate de examinarea pacienţilor, la cinci luni, respectiv la un an după ieşirea lor din spital.







Mai exact, aproximativ 2.320 de pacienţi au fost examinaţi la cinci luni după externarea lor şi 33% dintre ei au fost examinaţi la un an după externare.







Rezultatele studiului arată că procentul adulţilor care s-au vindecat complet nu s-a schimbat prea mult între primele cinci luni şi primul an de după ieşirea din spital. Mai exact, procentul a fost de 25,5% pentru pacienţii examinaţi după cinci luni şi de aproape 30% pentru cei care au fost examinaţi după un an.



Există şi anumite particularităţi care influenţează în mod direct recuperarea post COVID.



Potivit datelor, femeile, persoanele obeze sau pacienţii care au fost conectaţi la ventilator în spital au fost asociate cu o probabilitate mai scăzută de vindecare completă la un an după infectarea cu SARS-CoV-