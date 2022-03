Tipuri de cadre de mers și alegerea lor

Modele de cadre de mers





Cadrul de mers pe care il alegeti trebuie sa fie fabricat din materiale rezistente, care sa poata asigura suportul necesar utilizatorului cu probleme de deplasare. De asemenea, cadrul pe care il achizitionati poate sa ajute si la recuperarea progresiva a mersului atunci cand pacientul a trecut printr-o interventie chirurgicala sau in urma unui traumatism suferit. Unele dintre cadrele de mers cu roti sunt practic niste rolatoare cu scaun, care dispun de o tavita si de un cosulet pentru cateva cumparaturi, fiind ideale pentru persoanele in varsta care isi doresc o viata activa.





Pentru a va asigura ca alegeti cadrul de mers de care aveti nevoie, este important sa va analizati si sa va intelegeti nevoile personale. In situatia in care este vorba despre persoane care au suferit o accidentare minora si care au nevoie de un cardu de mers pentru o perioada scurta de recuperare, specialistii recomanda modele simple, manuale. In situatia pacientilor care au inaintat in varsta si care nu se mai pot deplasa fara ajutor, sunt indicate cadre de mers care sa aiba si roti.





Criterii de care trebuie sa tineti cont atunci cand alegeti un cadru de mers





Desigur, unul dintre aspectele esentiale atunci cand alegeti un cadru de mers este acela al usurintei cu care este folosit. Gradului de confort pe care il asigura acest dispozitiv ajutator este esential pentru ca utilizatorul sa isi poata desfasura in cat mai bune conditii activitatile de zi cu zi. Una dintre conditii este ca manerele cadrului sa fie la nivelul incheieturilor atunci cand utilizatorrul sta normal in picioare. Pentru ca pozitia mentinuta sa fie cea corecta, indoirea coatelor trebuie sa se mentina intr-un unghi de aproximativ 15 – 30 de grade.





Un alt factor pe care trebuie sa il aveti in vedere la alegerea cadrului de mers este greutatea corporala a utilizatorului. Cadrul de mers trebuie sa aiba capacitatea de a prelua din greutatea persoanei care il foloseste, pentru a ameliora problemele de echilibru ce pot sa apara din cauza unui accident vascular sau a inaintarii in varsta.





Este de preferat sa alegeti un cadru care se poate plia, pentru ca va incapea mai usor mai usor in portbagajul masinii, de exemplu. De asemenea, economisiti spatiu de depozitare daca decideti sa achizitionati un cadru de mers pliabil.





Cadrele de mers care sunt prevazute cu roti asigura mai multa mobilitate pacientilor decat cadrele de mers fixe. De asemenea, sunt si mai rapide. In functie de nevoile utilizatorului, trebuie sa verificati daca rotile sunt pivotante sau nu. In situatia cadrelor de mers cu roti pivotante, pacientul isi poate schimba directia fara sa fie nevoie sa ridice cadrul de la sol.





Pentru persoanele cu probleme locomotorii temporare sau permanente exista si alternativa cadrului rolator ortopedic. Acesta dispune de trei sau patru roti si de frana. Exista modele care au si scaunel pe care pacientul se poate odihni din cand in cand de-a lungul deplasarii. Cadrul rolator ortopedic este mai rapid fata de alte dispozitive de mers, se manevreaza mai usor si puteti alege modele care se pliaza.





Din fericire, exista o varietate mare de produse care ajuta persoanele cu probleme locomotorii sa poata duce o viata independenta. Cadrele de mers sunt folosite foarte mult in centre de recuperare si in spitale, dar si la domiciliu sau pe strada. Pentru pacientii care se afla in perioada de recuperare medicala, specialistii pot sa recomande cadre de mers ortopedice pentru a le usura deplasarea. De asemenea, cadre de mers pot fi recomandate si persoanelor care au inaintat in varsta si care intampina dificultati din punct de vedere al echilibrului si al deplasarii.Exista mai multe feluri de cadre de mers ; unele pot sa aiba trei roti iar altele patru, unele pot sa fie pliate iar altele pot sa fie fixe si pot sa aiba inaltimea reglabila. Atunci cand achizitionati un cadru de mers, este important sa cereti sfatul unui specialist care sa evalueze corect nevoile utilizatorului. In situatia persoanelor al caror grad de mobilitate este unul scazut, specialistii recomanda utilizarea unui cadru de mers ajutator care sa dispuna de roti in partea din fata. Acest tip de cadru permite deplasarea prin impingere, fara sa fie nevoie ca utilizatorul sa il ridice si sa fie nevoit sa faca un efort suplimentar.