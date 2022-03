Nouă perechi de adidași de bărbați pe care ar trebui să îi ai în colecție

Adidașii sunt pantofi esențiali în dulapul bărbatului modern, cel care studiază sau lucrează și îi place și să se bucure de weekend. Dacă te identifici cu acest stil, iată 9 perechi de adidași bărbați pe care trebui să îi ai și câteva sfaturi despre cum să creezi ținute stilate și cu atitudine cu toate aceste tipuri de pantofi sport. Cel mai probabil ai deja cel puțin un model din cele pe care le vom prezenta mai jos, dar ai ocazia să afli mai multe stiluri și să alegi pe cele care ți se potrivesc.Acești adidași Adidas sunt unul dintre cei mai versatili teniși care există, pentru că se potrivesc bine cu pantaloni croiți, haine sport și chiar cu cele mai casual piese. În ultima vreme a devenit o referință în street style și a devenit unul dintre cele mai cautate modele de mulțime. Cu o formă curată și de bază, modelul se adaptează ușor pieselor tale și cu siguranță merită să fie pe lista de adidași bărbați pe care ar trebui să îi ai. Acest model de adidași barbati este ideal pentru utilizarea de zi cu zi deoarece sunt adidași cu o amprentă mai de stradă, casual și se potrivesc foarte bine cu ținute mai formale. Fiind o pereche de adidași casual, îi poți combina cu pantaloni scurți și blugi care sunt mai strâmți pe picior. Bărbații care au glezna mai subțire și vor să îi ofere un plus de volum, cu siguranță trebuie să opteze pentru acești adidași bărbați.Pentru cei care apreciază confortul într-o reinterpretare a unui clasic, New Balance 574 Sport este alegerea potrivită. Acești adidași bărbați se potrivește bine cu stilul casual, streetwear și pot fi asortați și cu piese croite. Dacă ești adept al blugilor, investește în pantaloni cu design skinny sau chiar cu tivul pliat.Modelul clasic Vans a fost lansat ca pantof de skateboarding, dar stilul și versatilitatea lui au depășit acest concept. Îi poți folosi atât pentru sporturi extreme, cât și pentru o opțiune mai casual pe care o poți combina cu blugi, pantaloni de trening și pantaloni scurți. Sunt ideali pentru cei care au un stil mai casual și mai confortabil. Pot fi acei teniși de zi cu zi, pe care îi poți purta cu aproape orice.Pentru cei cărora le place să pășească în stil și să dea o notă relaxată ținutei, Puma Suede sunt adidași care se potrivesc foarte bine și cu ținute mai elegante, dar și cu cele casual. Dacă vă place un stil clasic, cu siguranță trebuie să optați pentru acest model de la Puma.Acest adidași sunt un clasic, lansați în anii 80 și sunt încă sunt purtați de o mulțime de oameni. Dacă sunteți în căutarea unui model confortabil pentru a se potrivi în orice fel de ocazii, acesta este modelul de pantofi sport perfect. Puteți amesteca acest model clasic cu piese casual, mai mult street și chiar cu un aspect mai sportiv.Oricine din anii 90 știe bine că acești adidași au marcat acel deceniu. Air Max 90 este creat pentru persoanele care se bucură de un design clasic, în stil vechi, și apreciază confortul. Dacă vrei să treci dincolo de evident, mizează pe acest adidași bărbați cu o pereche de pantaloni cu tivul îndoit pentru a crea un aspect mai „modern”.Acești teniși sunt un clasic și sunt extrem de versatili și antemporali și nu se demodează niciodată. Îi vedem purtați în tot felul de contexte, inclusiv pe covorul roșu de către celebrități din lumea muzicii sau a filmului. Tenișii sunt preferații multor oameni și se potrivesc cu orice tip de ținută. Cele mai neutre modele sunt super versatile și pot fi combinate fără teamă. Cu siguranță trebuie să ai cel puțin o pereche de All Star Chuck Taylor în garderobă, fie pe alb sau pe negru, pentru a îi putea asorta ușor. Sunt și încălțări care se laudă cu o durată de viață lungă dacă sunt îngrijiți corespunzător.Acești adidasi Adidas NMD reușesc să fie o pereche de pantofi sport care au un stil casual, sport și formal. Sunt o pereche de adidași Adidas versatili, care se potrivesc bine cu blugi mai ușori și arată grozav cu o cămașă, pantaloni croiți și fără șosete. Pentru cei cărora le place un look mai sport, merită să parieze pe pantaloni de sport și un tricou. Cu siguranță sunt o pereche de adidași Adidas de efect și au un aer ceva mai modern comparativ cu Adidas Stan Smith. Investiți în perechile care se potrivesc cel mai bine cu piesele vestimentare pe care le aveți în garderobă și nu vă fie teamă să îndrăzniți puțin mai mult.