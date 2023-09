Cadourile pentru copii pot fi dificil de ales, în special dacă nu cunoşti foarte bine preferinţele acestora. Este foarte important să ţii cont şi de regulile impuse de părinţi, deoarece aceştia decid ce activităţi şi jucării sunt adecvate pentru cel mic. Desigur, există şi variante cu care este dificil să dai greş, mai exact cadourile clasice pentru cei mici. Astfel de variante includ jucăriile de plus sau rechizitele.Dacă simţi că eşti în pană de idei, descoperă mai jos TOP 7 cadouri inspirate pentru copii:Maşinuţele electrice pentru copii sunt o super idee de cadou, în special pentru cei mici. Atât în magazinele fizice, cât şi online, există o gamă largă de maşinuţe electrice pentru copii, pentru toate vârstele.Poţi găsi maşinuţe electrice pentru copii de dimensiuni mai mari, cu care cei mici să se joace afară, dar şi modele mai mici, pe care să le folosească în casă.Preţurile maşinuţelor electrice pentru copii pornesc de la câteva sute de lei, dar pot ajunge până la câteva mii de lei, în funcţie de model şi de dimensiuni. Descopera oferta complete de masinute electrice pentru copii pe Emag Cărţile sunt un cadou inspirat pentru cei mici, indiferent de vârstă. Cu ajutorul lecturii, copiii îşi antrenează creativitatea şi îşi dezvoltă vocabularul. Dacă cei mici nu ştiu încă să citească, poţi opta pentru cărţi cu ilustraţii sau pentru poveşti pe care părinţii sau alţi adulţi să le citească pentru ei.Este întotdeauna o idee bună să alegi cărţile în funcţie de vârstă. În librării găseşti îndrumări când vine vorba de cărţi pentru cei mici, astfel încât să îţi fie mai uşor să găseşti titlurile potrivite.Jucăriile de plus se număra printre cele mai populare modele de jucării pentru copii. Acestea sunt drăgălaşe şi foarte accesibile, Găseşti jucării de pluş online, în diverse magazine şi chiar şi în supermarket-uri. Astfel de jucării sunt potrivite atât pentru copii mici, cât şi pentru preşcolari sau copii de 8-12 ani. Alege un model adecvat vârstei, astfel încât jucăria de plus să nu prezinte un risc pentru cel mic.Pentru copiii de peste 6-7 ani poţi alege diverse jocuri de societate. Astfel de jocuri sunt distractive nu doar pentru cei mici, ci şi pentru întreaga familie. Scrabble, Twister, Monopoly sau Activity sunt doar câteva titluri potrivite pentru a le aduce zâmbetul pe buze celor mici. Din nou, foloseşte indicaţiile oferite de producătorii de jocuri pentru a descoperi dacă produsele sunt potrivite pentru copii.Şcoala este o parte importantă din viaţa copiilor, fie că este vorba despre grădiniţă, şcoala generală sau gimnaziu. Astfel, le poţi oferi în dar celor mici produse precum ghizodane, penare, caiete, pixuri, carioci sau acuarele. Este minunat dacă le cunoşti preferinţele, cum ar fi personajele, cărţile sau culorile preferate, pentru a alege produse în ton cu pasiunile lor.Spre exemplu, dacă cel mic iubeşte supereroii, îi poţi cumpăra un ghizodan cu Superman, Spiderman sau Batman.Cei mici se pot bucura de o mulţime de experienţe frumoase, de la spectacole de teatru pentru copii şi până la concerte pentru vârsta lor. Astfel, le poţi oferi în dar o astfel de experienţă, mai ales dacă ştii ceea ce le place. Nu doar experienţele precum spectacolele sunt o super idee, ci şi excursiile în parcuri de distracţii, precum Disneyland.Copiii iubesc mâncarea gustoasă şi foarte mulţi îşi aleg preparatele preferate, fie că este vorva despre mâncare sărată sau prăjituri. Dacă ştii ce preferinţe alimentare are cel mic, dar şi ce reguli alimentare îi impun părinţii, atunci îi poţi face o surpriză homemade. Poţi pregăti un tort făcut în casă, un pandişpan sau orice alt tip de reţeta ştii că ar fi pe gustul său.Nu trebuie să petreci ore în şir în magazine ca să alegi un dar inspirat pentru cei mici. Poţi opta pentru jocuri, jucării, cărţi, rechizite sau chiar preparate făcute în casă. Tine mereu cont de părerea părinţilor, dar şi de gusturile copilui atunci când faci un astfel de cadou.