Un primar din România a participat, într-o singură zi, la 17 festivități de deschidere a anului școlar

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat, luni, la festivităţile de deschidere a anului şcolar în 17 unităţi din oraş, grădiniţe, şcoli, licee şi colegii. „Am făcut apel la colaborarea tuturor factorilor implicaţi în educarea copiilor: şcoală-familie-biserică-autoritatea publică locală”, a transmis primarul, explicându-le elevilor că cei cu 10 de Evaluare Naţională şi Bacalaureat vor fi premiaţi.







„Conform tradiţiei, aş putea spune, pentru al 20-lea an consecutiv, am participat la deschiderea noului an şcolar la mai multe unităţi de învăţământ din oraşul nostru. În acest an am fost la 17 şcoli şi grădiniţe”, a scris, luni, pe Facebook, primarul din Suceava.







Ion Lungu a prezentat şi lista unităţilor la care a participat, fiind vorba despre grădiniţe, şcoli, licee şi colegii.

„Am transmis mesajul municipalităţii. Am făcut apel la colaborarea tuturor factorilor implicaţi în educarea copiilor: Şcoală-Familie-Biserică-Autoritatea publică locală”, a mai scris primarul.







Acesta a anunţat că a transmis elevilor faptul că şi în anul şcolar 2023-2024 municipalitatea suceveană va premia performanţa şcolară, respectiv suma de 5.000 lei pentru cei care vor lua 10 la examenul de bacalaureat şi 3.000 lei elevii care vor lua nota 10 la examenul de evaluare.







“Am discutat la fiecare unitate şcolară în parte ce s-a realizat, ce proiecte sunt în curs de derulare pe PNRR şi pe POR, dar şi investiţii proprii ale Primăriei Suceava”, a mai afirmat primarul din Suceava.