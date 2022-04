Un tânăr din Agigea are nevoie de o terapie costisitoare în Turcia, pentru a putea merge

În luna august, tânărul constănțean trebuie să ajungă din nou în Turcia, pentru o lună de recuperare la clinica Medical Park Gaziosmanpașa. „La această clinică am evoluat foarte bine, fizioterapeutul a spus că, dacă mai fac o lună de terapie, am toate șansele să mă întorc acasă fără cadru. Îmi va dubla programul de recuperare medicală, ceea ce înseamnă fizioterapie plus exerciții la un robot special”, a afirmat Alexandru Rotariu. Costurile terapiei sunt de peste 4.000 de euro, iar cazarea pentru o lună este de 1.500 de euro. Dar familia, greu încercată de-a lungul anilor, nu dispune de această sumă.





Constănțenii care pot ajuta, cu oricât de puțin, au la dispoziție două conturi bancare: RO49BACX0000000481030001 - contul în euro și RO76BACX0000000481030000 - contul în lei, ambele pe numele mamei, Liliana Daniela Rotariu.





Un tânăr de 22 de ani din Agigea are nevoie de sprijinul cetățenilor de bine pentru a putea merge fără să se mai sprijine de cadru. Drumul parcurs de Alexandru Rotariu a fost unul lung și solicitant. Din fragedă pruncie, a fost supus la numeroase intervenții chirurgicale și terapii de recuperare. Alexandru poartă, încă de la vârsta de doi ani, un diagnostic greu de dus: parapareză spastică și sindrom cerebrelos. Deși nu i s-au dat prea multe speranțe în țară, a găsit soluții la medicii din Turcia; și-a petrecut viața din spital în spital, din consultații în consultații și prin mii de ședințe de terapii și tratamente. Pentru fiecare pas a dus o luptă, dar răsplata a fost pe măsură. În prezent, merge, chiar dacă sprijinindu-se într-un cadru.