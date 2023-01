Valul de scumpiri s-a văzut şi în coşurile Crucii Roşii Constanţa. „Resursele noastre sunt limitate”

Zi de zi, lună de lună, voluntarii Crucii Roşii îşi dau silința de a ajuta cât mai mulţi semeni aflaţi în suferinţă, atât români, cât şi ucraineni. În acelaţi timp, ei se canalizează pe proiectele pe care de derulează din anii trecuţi, cu ajutorul cărora reuşesc să sprijine mereu oameni amărâţi, atât de săraci, încât abia dacă au ce pune pe masă. Pentru aceste persoane, orice pacheţel este o binecuvântare şi le asigură, în continuare, modestul şi umilul trai cotidian pe care îl duc.La acest moment, filiala județeană a Crucii Roșii Române continuă toate proiectele derulate pe parcursul anului 2022, iar sprijinirea cetățenilor ucraineni este unul dintre ele. Potrivit directorului instituţiei, Cristina Fodor, ne referim aici la oameni care au fugit din calea războiului, iar acest lucru înseamnă că ei trebuie să le ofere suportul necesar.Înainte de toate, însă, sprijinirea populaţiei române este prioritatea prinicipală, iar prin intermediul proiectului „Banca de alimente”, care se desfăşoară în mai multe hipermarketuri din Constanţa, se încearcă strângerea a cât mai multor produse alimentare, care ajung, apoi, la nevoiaşi din tot judeţul Constanţa.„Comparativ cu anii trecuţi, nu putem spune, însă, că este un succes, deoarece nu se adună cantităţi mari de produse. Valul de scumpiri din ultima vreme s-a văzut şi în coşurile noastre. Lumea se uită mai mult la portofel şi se gândeşte mai mult dacă donează sau nu. Cu toate acestea, din donaţile primite, reuşim, poate nu lunar, dar măcar o dată la două luni, să mai ajutăm câteva familii de pe raza judeţului nostru. Nevoile oamenilor sunt mari, dar resursele noastre sunt limitate. Ultima dată am fost, luna aceasta, la Cumpăna și Bărăganu. Din păcate, numărul celor care încă mai donează a scăzut dramatic. În pandemie, parcă nimeni nu mai voia să ajute pe nimeni. A urmat, apoi, partea de început a războiului, în care toată lumea a fost foarte săritoare, iar cantitatea de donaţii a fost de-a dreptul impresionantă. În cei 13 ani de activitate la Crucea Roşie nu am mai avut o situaţie asemănătoare, dar, după câteva luni, oamenii au început să nu mai ajute. În prezent, ajutoarele pentru cetăţenii ucraineni sunt foarte puţine, şi pentru românii aflaţi în dificultate, s-au redus undeva în jur de 40%-50%”, a declarat managerul pentru „Cuget liber”.În acelaşi timp, la Crucea Roşie Constanţa se desfăşoară cursuri de prim-ajutor, precum şi cele pentru infirmiere, care îi ajută să-şi achite facturile. În plus, mai sunt organizate cursuri de soră voluntară. Problema cea mai stringentă o reprezintă, cu siguranţă, banii, iar cazurile medicale care li se adresează, de exemplu, au nevoie numai de bani. Partea proastă este că aproape nimeni nu mai donează bani. „Am încercat să contactăm diferite firme pentru a ne ajuta să le facem o bucurie unor copii sărmani, dar a fost dezamăgitor, pentru că nu ne răspund. În prezent, ne dorim să atragem mai multe persoane în campania de donare a celor 3,5 din impozitul pe venit, pentru că, pentru noi, fiecare leu în plus pe care îl strângem înseamnă că putem ajuta mai multe persoane”, a completat Cristina Fodor.