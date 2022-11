A „mitraliat” poarta Timişoarei! Ionuţ Nistor, omul de gol numărul unu al Constanţei

Foto: Facebook / CSM Constanţa Handbal





Echipa masculină de handbal CSM Constanţa s-a impus la pas, cu scorul de 31-26 (17-14), în faţa celor de la SCM Politehnica Timişoara, într-o partidă disputată la Sala Sporturilor, contând pentru etapa a 12-a a Ligii Naţionale. Jucătorii antrenaţi de George Buricea şi Ionuţ Puşcaşu au bifat astfel cea de-a noua victorie din actuala stagiune şi se menţin pe podium în clasament.Partida a stat sub semnul echilibrului doar în prima sa parte, tabela indicând ultima oară egalitate în minutul 22, scor 11-11. Până la pauză, constănţenii s-au desprins la trei goluri, iar la reluare, au dominat jocul cu autoritate. Ionuţ Nistor a fost omul de gol numărul unu al Constanţei, secondat de Ravnic şi Komogorov, iar paradele reuşite de portarii Vasile şi Rusu au dat un plus de siguranţă echipei. Nu au lipsit nici momentele de tensiune, antrenorul George Buricea a primit cartonaş roşu, CSM-ul încheind partida cu secundul Ionuţ Puşcaşu pe banca tehnică.La capitolul câştiguri trebuie adăugat că, după un an de absenţă, cauzată de o accidentare gravă la genunchi şi o recuperare de durată, Leon Raso a revenit cu gol la echipă. Iar suporterii au creat o atmosferă de vis la Sala Sporturilor, contribuind din plin la un nou spectacol sportiv de calitate.Pentru CSM, au evoluat: Vasile, Rusu, Preda - Nistor 8 goluri, Ravnic 6, Komogorov 6, Drăgan 4, Stankovic 2, Chikovani 2, Ilie 1, Raso 1 (1), Ştefan 1, Nikolic, Caba, Susanu.Alte rezultate ale rundei: CSU din Suceava - CSM Oradea 31-23, CSM Vaslui - CSM Odorheiu Secuiesc 26-25, CSM Bucureşti - CSM Focşani 29-27, CSM Bacău - CS Dinamo Bucureşti 27-37, AHC Potaissa Turda - HC Buzău 31-26 (meci arbitrat de brigada constănţeană Adrian Georgescu / Mihai Moldoveanu).În clasament, CSM Constanţa ocupă locul al doilea, cu 28 de puncte, dar ar putea coborî pe poziţia a treia în eventualitate în care CS Minaur (27 p) va învinge, la Baia Mare, pe CSA Steaua Bucureşti. Lideră autoritară este CS Dinamo Bucureşti (36 p), campioana României având victorii pe linie în actuala stagiune.Etapa viitoare (sâmbătă, 26 noiembrie), CSM Constanţa va juca, în deplasare, cu CSM Odorheiu Secuiesc.XXXEchipele masculine de handbal juniori I CSO Mizil şi CSM Constanţa au încheiat la egalitate, scor 40-40 (20-21), partida disputată la Mizil, în cadrul Campionatului Naţional.