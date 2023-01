Alexi Pitu, aşteptat să semneze cu Girondins Bordeaux, după vizita medicală

Tânărul mijlocaş Alexi Pitu (20 de ani), de la FCV Farul Constanţa, a plecat, miercuri, 25 ianuarie, în Franţa, unde, după ce va efectua vizita medicală, este aşteptat să semneze contractul cu Girondins Bordeaux, o grupare de mare tradiţie din fotbalul francez, dar care, din motive financiare, evoluează momentan în Ligue 2.„Sunt foarte fericit pentru acest transfer. Bine, încă nu s-a realizat, dar merg să fac vizita medicală şi după voi vedea ce va fi. Am vorbit cu Mister (n.r. - managerul tehnic Gheorghe Hagi) după meciul cu CFR şi apoi am vorbit cu cei de acolo. Nu mă aşteptam. Nu m-am gândit că o să mă transfer, dar am jucat, mi-am făcut treaba şi a venit acest lucru.Este un pas important, un campionat puternic, o echipă importantă, cu tradiţie, şi sunt pregătit”, a declarat Pitu.Produs al Academiei Hagi, Pitu speră să promoveze cu Girondins Bordeaux în prima ligă, la finalul acestui sezon.„Sunt pe locul doi, sper să facem o figură frumoasă până în vară. Nu am emoţii, sunt pregătit pentru ceea ce va urma. Îmi doresc să am evoluţii cât mai bune, să joc cât mai bine. Nu vreau să mă compar cu alţi jucători. Sunt optimist, cred în calităţile mele şi cred că pot să mă impun acolo”, a precizat Pitu.XXXDuminică, 29 ianuarie, de la ora 19.00, în cadrul etapei a 23-a a Superligii la fotbal, FCV Farul (locul 2, 45 p) va juca, în deplasare, cu FCSB (locul 3, 41 p).Foto: farulconstanta.com