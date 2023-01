Numărul mașinilor înmatriculate, în creștere de la an la an, cu 5%

În cursul anului 2022, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a eliberat 1.069.457 de permise de conducere și 1.466.982 de certificate de înmatriculare.De asemenea, anul trecut, lucrătorii au efectuat 179.686 de operațiuni de înmatriculare a vehiculelor noi și 396.155 de operațiuni de înmatriculare a vehiculelor uzate și au emis plăcuțe cu numărul de înmatriculare având literele și cifrele de culoare verde pentru 6.116 vehicule cu emisii zero de CO2. Potrivit reprezentanților instituției, la acest moment, la nivel național, există 8.501.718 deținători de permise de conducere și 9.952.850 de vehicule înmatriculate.Potrivit informațiilor existente în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate, începând cu anul 2010, numărul de vehicule înmatriculate în România a crescut, în medie, cu aproximativ 5% în fiecare an, iar la data de 28.12.2022 erau înmatriculate în România 9.952.850 de vehicule. Numărul operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor noi efectuate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări în anul 2022 (până la data de 28.12.2022) a înregistrat o creștere de aproximativ 59% față de anul 2010 și de aproximativ 21% față de anul 2017.Totodată, numărul operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor uzate efectuate în anul 2022 (până la data de 28.12.2022) a înregistrat o creștere de aproximativ 62% față de anul 2010 și o scădere de aproximativ 34% față de anul 2017. Numărul vehiculelor uzate înmatriculate în România este în continuă scădere începând cu anul 2017.Numărul vehiculelor electrice înmatriculate în România a cunoscut o creștere medie de aproximativ 114% anual, din anul 2010 până în prezent, la data de 28.12.2022 fiind înmatriculate în România 26.277 de vehicule electrice. Ca urmare a modificărilor legislative care au intervenit în cursul anului 2022, cu scopul de a asigura vizibilitatea vehiculelor electrice în traficul rutier, au fost emise plăcuțe cu numărul de înmatriculare având literele și cifrele de culoare verde pentru 6.116 vehicule cu emisii zero de CO2. Numărul vehiculelor radiate în anul 2022 ca urmare a dezmembrării a scăzut cu aproximativ 32% față de anul 2010 și a crescut cu aproximativ 147% față de anul 2017.Începând cu data de 20 mai 2018, când în legislația națională a fost indrodusă noțiunea de „suspendare a înmatriculării”, până la data de 28.12.2022, înmatricularea vehiculelor a fost suspendată în mod automat în 9.500.277 de cazuri (atât ca urmare a expirării inspecției tehnice periodice, cât și ca urmare a neîndeplinirii obligației de a solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la dobândire).Suspendarea înmatriculării unui vehicul ca urmare a neîndeplinirii obligației de a solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la dobândire și mențiunile referitoare la înstrăinarea unui vehicul nu pot fi efectuate la cerere, aceste operațiuni fiind efectuate numai ca urmare a notificărilor efectuate de organele fiscale care au operat scoaterea din evidență a vehiculelor.Suspendarea înmatriculării constă în imposibilitatea temporară de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public. Această operațiune nu reprezintă o radiere din circulație a vehiculului.