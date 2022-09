Alexia Brădăţan şi Ioana Miu participă la Mondialele U19 la volei pe plajă

Începând de miercuri, 14 septembrie, şi până duminică, 18 septembrie, sportivele române Alexia Brădăţan şi Ioana Miu vor participa la Campionatul Mondial Under 19 la volei pe plajă, competiţie care are loc în Turcia, la Dikili. Componentele echipei României sunt însoţite de antrenorul Răzvan Ifrim.Ele vor începe competiţia pe tabloul de calificări, alături de alte 23 de echipe. Meciurile din calificări se dispută după sistemul cu eliminare simplă, iar pe tabloul principal vor ajunge patru formaţii, informează Federaţia Română de Volei.Anul acesta, Alexia Brădăţan şi Ioana Miu au devenit campioane balcanice Under 20 şi Under 22, au fost medaliate cu bronz la Campionatele Balcanice de senioare, au cucerit Cupa României şi au devenit campioane naţionale de junioare la volei pe plajă.XXXNaţionala feminină de volei a României s-a impus, cu scorul de 3-2 (22-25, 25-15, 25-21, 23-25, 15-10), în deplasare, în faţa reprezentativei Israelului şi a câştigat grupa de calificare la Campionatul European care va avea loc anul viitor.Foto: Facebook / Federaţia Română de Volei