Anişoara Stanciu: „Am avut un an bun, cu realizări”

Preşedinta Federaţiei Române de Atletism, Anişoara Stanciu a declarat că 2024 a fost un an bun, cu realizări, chiar dacă nu s-a realizat obiectivul pentru Jocurile Olimpice de la Paris, cucerirea unei medalii.„A fost un an bun, plin de provocări, dar şi de realizări, cel puţin pentru noi. Consider că anul a avut şi realizări, dar sunt convinsă că întreaga familie a atletismului românesc priveşte cu mândrie şi cu recunoştinţă către sportivii, antrenorii şi toţi cei care au contribuit la succesul acestui an. Nu face decât să confirme cumva că munca, pasiunea, dedicarea duc la performanţă. Sigur, nu la nivelul altor ramuri sportive, dar a fost un an cu competiţii importante internaţionale, inclusiv Jocurile Olimpice, care a demonstrat cât s-a putut că atletismul românesc rămâne competitiv pe scena globală”, a spus Anişoara Cuşmir Stanciu, campioana olimpică de la Los Angeles.La JO 2024, niciun atlet român nu a reuşit să urce pe podiumul olimpic, dar preşedinta FRA a subliniat totuşi că toţi sportivii au concurat foarte bine şi şi-au depăşit la Paris locurile din clasamentele mondiale anterioare Jocurilor.