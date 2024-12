Impozit de 10% pe banii din conturile românilor? „Nici în Papua Noua Guinee nu ar fi posibil aşa ceva!”

Românii se pregătesc pentru vremuri grele. Economia e „subţire”, fiind susţinută doar prin artificiile specifice anilor electorali, iar măsurile fiscale care se prefigurează pentru 2025 nu vor fi deloc prietenoase. Colac peste pupăză, în spaţiul public a fost vehiculată, în ultimele zile, o informaţie terifiantă: statul ar urma să taxeze cu 10% banii aflaţi în conturile românilor. ANAF a reacţionat imediat!Fiscul pune biciul pe contribuabili. Statul are mare nevoie de încasări la buget, iar cel mai crunt o simt simplii contribuabili şi firmele mici, care, de au, de n-au, trebuie să-şi plătească dările şi să încheie anul „curate”.În toată nebunia din scena publică, dincolo de Georgeşti, Ciuci sau Ciolaci, românii văd că rămân la final de lună cu tot mai puţini bani în buzunare, că puterea de cumpărare a leului a scăzut foarte mult, rod al inflaţiei, iar o veste a făcut să le furnice şi mai tare şira spinării: statul vrea să pună bir şi pe banii din conturi! Mai exact, 10% din sumele depozitate, care depăşesc 20.000 de lei, ar urma să fie direcţionate către asigurările sociale de sănătate.„Nu ar fi corect aşa ceva, acelea sunt economiile mele de-o viaţă, bani pentru care am plătit toate contribuţiile. Ar fi vorba despre o dublă impozitare, nici în Papua Noua Guinee nu cred că s-ar putea da o asemenea decizie. Şi copiii mei au bani în bancă, lucrează în instituţii publice de mai bine de 20 de ani, au fost verificaţi şi paraverificaţi.Înţeleg că e nevoie de bani la buget, dar nici în acest hal. Sper, totuşi, să fie o glumă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Mihai Rusu, pensionar constănţean.O reacţie promptă şi binevenităAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a reacţionat cu promptitudine şi a dezminţit categoric informaţiile conform cărora, începând cu 2025, ar urma să perceapă 10% din banii aflaţi în conturile bancare ale contribuabililor.„Conform legislaţiei în vigoare, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează pentru veniturile din investiţii, cum ar fi dobânzile obţinute din economiile bancare, dividendele, câştigurile de pe piaţa de capital etc., dacă prin cumulare cu alte categorii de venituri (venituri din drepturi de proprietate intelectuală, agricultură, alte surse) se depăşeşte pragul anual de 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe ţară.Contribuţia de 10% se datorează la o bază anuală de 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe ţară, în funcţie de nivelul cumulat al veniturilor, respectiv de încadrarea venitului cumulat în cele trei intervale.De exemplu, dacă veniturile din dobânzi reprezintă singura sursă de venituri a contribuabilului în anul 2024, iar aceasta se ridică la 25.000 lei anual, CASS datorată este de 1.980 lei (3.300 lei x 6 x 10% = 19.800 lei x 10%) sau dacă veniturile din dobânzi se ridică la nivelul de 45.000 lei anual, CASS datorată este de 3.960 lei (3.300 lei x 12 x 10% = 39.600 lei x 10%).Atenţie! Este important de subliniat că nu se percep contribuţii pentru sumele existente în conturile bancare, ci doar pentru dobânzile generate de aceste sume, dacă veniturile totale din investiţii depăşesc plafonul legal”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ANF.Informaţi-vă din surse oficiale!Reamintim că regimul actual de plată a CASS pentru veniturile din investiţii (inclusiv dobânzi) este instituit din anul 2018.„ANAF încurajează contribuabilii să se informeze exclusiv din surse oficiale, pentru a evita confuziile sau interpretările greşite. Pentru informaţii fiscale cu caracter general, contribuabilii pot apela Call Center la numărul 031.40.39.160”, menţionează sursa citată.