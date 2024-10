Mediul de afaceri, sugrumat de criza de personal calificat şi fiscalitatea excesivă

România traversează o criză de personal calificat fără precedent. De la medici, ingineri, constructori sau IT-işi şi până la cameriste, lăcătuşi, mecanici, sudori sau ospătari, tot mai mulţi reprezentanţi ai acestor bresle şi-au făcut bagajele şi au luat calea străinătăţii, în căutarea unui trai mai bun. Vor mai reveni oare acasă, să contribuie la dezvoltarea societăţii? Slabe speranţe, după cum se anunţă noile măsuri fiscale.Aproximativ 4.000 de suporteri au susţinut naţionala de fotbal a României la meciul de la Larnaca, dar cei mai mulţi dintre ei nu erau turişti, ci… români plecaţi la muncă în Cipru. Insula Afroditei atrage ca un magnet în special personal din domeniul HoReCa, atât de afectat nu doar pe litoral, ci în întreaga ţară. Ne-am bucurat că i-am văzut îmbrăcaţi în galben, am râs cu un ochi, dar am plâns cu celălalt, pentru că acei români produc plus valoare pentru o altă naţiune.„Am lucrat, în România, aproape cinci ani într-un complex turistic: hotel, restaurant, spaţii de agrement. Meseria mea este de ospătar, ajunsesem şef de sală, dar făceam şi multe alte activităţi. Ajutam la descărcat marfa, căram lăzi, schimbam becuri sau baterii de baie prin camere şi chiar am văruit prin bucătărie. Eram tânăr, nu aveam de ales, toţi colegii aşa procedau şi a trebuit să mă aliniez. Dar, situaţia nu avea cum să meargă la infinit, cu atât mai mult cu cât nici salariul nu era pe măsura eforturilor. Muncă multă, bani puţini, cât să te chinui de la o lună la alta. Bineînţeles, când mi s-a oferit ocazia de a pleca în străinătate, nu am ezitat niciun moment, mai ales că am plecat o întreagă echipă. Momentan, nu iau în calcul varianta întoarcerii acasă, cel puţin nu în următorii ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Laurenţiu B., ospătar constănţean.Meseriaşi pe cale de dispariţieIar povestea acestuia este general valabilă, fie că vorbim despre personal cu studii superioare, fie de meseriaşi. Vedem cu toţii - angajatori sau simpli cetăţeni - cât de greu este de găsit un sudor bun, un instalator priceput, un mecanic capabil să repare un motor, nu doar să înlocuiască piese. Îi regăsim, din păcate pentru noi, pe aceşti români pricepuţi, când mergem în vacanţă sau cu drumuri de business prin ţări străine. Vom putea oare să-i repatriem?„Este greu de răspuns la această întrebare. Paşi au început să se facă în acest sens, iar noi ne mândrim cu faptul de a fi pionieri în acest mega-proiect. Avem contacte cu muncitori din străinătate, suntem în permanentă legătură cu angajatori din România, încercăm să punem faţă în faţă cererea cu oferta. Am reuşit să convingem angajatori să ofere salarii motivante şi avem exemple concrete de motostivuitorişti pe carei-am adus acasă după ani petrecuţi în portul Rotterdam. Pentru un salariu corect, oamenii ar veni înapoi, n-ar mai trudi printre străini. Dar…”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai O., reprezentant al unei firme bucureştene specializată în resurse umane şi servicii administrative.Un „dar” ucigătorDeclaraţia interlocutorului nostru s-a încheiat cu un „dar” ucigător. Acel „dar” spune multe, pentru că, din păcate, perspectiva nu se anunţă nici pe departe una roz.Aflaţi în criză financiară profundă, presaţi de Comisia Europeană să reducă deficitul bugetar, cu o inflaţie a cărei creştere este înfrânată artificial şi cu o economie bazată pe consum, şi nu pe producţie, guvernanţii se pregătesc să lovească din nou în mediul de afaceri, în privaţi.Până la alegeri, mai mult ca sigur că va fi linişte, mai creşte o pensie, mai creşte un salariu la stat, ce mai contează că slăbim puterea de cumpărare a leului. După ce se va fi uscat cerneala pe buletinele de vot, este de aşteptat venirea apocalipsei fiscale. Se vorbeşte despre majorarea TVA la 25%, de creşterea impozitului pe profit, pe dividende, pe proprietate.„Dacă vrei să omori mediul de afaceri privat, motorul economiei în orice societate, dă-i-nainte cu taxe şi impozite. În loc să relaxeze măsurile fiscale, care ar atrage investiţii, ar permite acordarea unor salarii mai bune şi în acelaşi timp sustenabile, ar ţine personalul de calitate în ţară, acel personal care aduce plus valoare, guvernanţii se gândesc tot la taxe. Probabil că aceasta este capacitatea lor de a gândi, nu au condus în viaţa lor o firmă, cât de mică, pentru a avea imaginea de ansamblu a mecanismelor economice.Înghesuite precum un pugilist în colţul ringului, încasând pumni cu nemiluita, multe firme aflate la limita supravieţuirii vor căuta să-şi camufleze profiturile, să se rişte chiar cu munca la negru.Cât despre impozitul pe proprietate, asta e chiar o mare mizerie. Sunt zeci de mii, poate chiar sute de mii de români care au trudit printre străini să îşi ridice o casă, mai mică sau mai mare, statul nu i-a ajutat cu nimic, dar acum vrea tot mai mulţi bani şi din agoniseala lor. Nu-i corect!”, a mai spus interlocutorul nostru.