„Fără haos în legislaţia fiscală”! Contabilii ies în stradă să-şi strige necazul

E-factura, e-TVA, e-transport. E-uri peste e-uri, mai problematice decât e-urile (conservanţii) din alimente, care mai mult bulversează mediul de afaceri decât să-l lumineze. Iar cei mai afectaţi sunt contabilii, oamenii de birou, cei ai planurilor şi ai cifrelor, pe care noile măsuri anunţate pur şi simplu îi înnebunesc!Societatea românească, lumea în general este într-o continuă schimbare. Aceasta este o certitudine, dar nu întotdeauna „schimbările de macaz” au şi efecte pozitive, nu puţine fiind cazurile în care consecinţele au fost chiar dezastruoase. Aşa este cel al contabililor, cărora le-a ajuns cuţitul la os.Valul de nemulţumire creat de instabilitatea legislaţiei, de modificările şi para-modificările Codului Fiscal, de problemele create de sistemul digitalizat şi, mai ales, de lipsa de dialog dintre factorii decizionali şi specialiştii din domeniu i-a determinat pe contabili să pună rapoartele de serviciu în aşteptare şi să iasă în stradă, să-şi strige durerea. Poate i-o şi asculta cineva!Astfel, contabilii şi alţi specialişti din domeniu anunţă un protest masiv: „Fără haos în legislaţia fiscală”, împotriva „abuzurilor legislative şi a măsurilor fiscale opresive”. Organizat de Patronatul Antreprenorilor Contabili din România, protestul este programat pentru luni, 8 iulie, în Bucureşti. La ora 8.30, protestatarii sunt aşteptaţi în Piaţa Victoriei, de unde se va pleca în marş spre sediul Ministerului de Finanţe. Ei cer în principal stabilirea unui calendar clar al modificărilor fiscale, cu o perioadă de minimum şase luni înainte de implementare.„Suntem la un punct de cotitură pentru viitorul economic al României. Abuzurile legislative şi măsurile fiscale opresive afectează profund fiecare antreprenor, economist, contabil şi contribuabil din această ţară. În ultimele luni, am fost martorii unei avalanşe de modificări legislative, care apar în medie la fiecare două zile lucrătoare”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Patronatul Antreprenorilor Contabili din România.„Aceste modificări de natură legislativă pur şi simplu ne-au scos din minţi. Hai cu e-factura, hai cu e-transport, mai vine şi e-TVA. Sistemele nu sunt puse la punct, ne creează mari probleme, s-a creat un haos generalizat. În plus, se încalcă legea privitoare la confidenţialitatea datelor personale prin declararea tuturor facturilor de achiziţii ale persoanelor fizice. O să ieşim în stradă, să sperăm că vom fi cât mai mulţi şi vom fi auziţi. Noi înţelegem că statul are mare nevoie de încasări la buget, că se caută soluţii pentru fiscalizarea veniturilor, dar nu aşa, pompieristic. În corpul contabililor există specialişti de top, oameni cu expertiză, care, dacă ar fi consultaţi, ar avea un cuvânt important de spus”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dorina N., expert contabil.Reamintim că, începând cu data de 1 iulie 2024, firmele pot emite opţional facturi persoanelor fizice, prin e-factura. De la 1 ianuarie 2025, această măsură va fi obligatorie.Semn de solidaritateŞi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa a anunţat că susţine cu fermitate protestul contabililor din România.„Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în numele mediului de afaceri din judeţul Constanţa, pledează pentru respectarea conversaţiei sociale şi transparenţei în luarea deciziilor, participarea autentică a mediului de afaceri şi a experţilor în procesul de creare a politicilor fiscale, stabilizarea unui program clar al schimbărilor fiscale, cu o durată de minim şase luni înainte de aplicare, precum şi pentru reducerea cuantumului sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor fiscale”, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri, 5 iulie, de CCINA Constanţa.