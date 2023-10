Taxe şi impozite cât mai mari pentru păcănele! Cu tunul pe sălile de jocuri de noroc

România nu mai are industrie, agricultorii sunt la limita subzistenţei, în spitale se moare cu zile, iar sistemul educaţional este prăbuşit. Avem în schimb jocuri de noroc, păcănele şi pariuri sportive. Ce bine! Mirajul câştigului fără muncă a luat minţile a mii de români, majoritatea tineri, provocând suferinţă, drame, de pe urma cărora însă unii s-au îmbogăţit. Autorităţile române sunt aşteptate să ia măsuri drastice, iar scandalul mocneşte în domeniu.Luând Constanţa la pas, că eşti pe un bulevard central sau într-o străduţă de cartier periferic, dincolo de gropi şi farmacii, un lucru îţi atrage atenţia: este aproape imposibil să nu găseşti o sală de jocuri de noroc, de pariuri sportive, de păcănele. Mulţi constănţeni naivi cred că vor da lovitura, că vor încasa milioanele, însă, la final de lună, trăgând linie, descoperă cu tristeţe că sunt în „gaură”. O mare gaură!Elevi necomunicativi sau agresiviPopulaţia - în special tineretul - trebuie protejată de acest rău, care, atenţie!, a umplut conturilor unor băieţi deştepţi. Cum trăim într-o ţară democrată şi nu într-una totalitară, interzicerea, eradicarea, scoaterea în afara legii sunt mai greu posibile, chiar imposibile. Soluţia cea mai bună, pe care o au în vedere şi autorităţile de la Bucureşti, o reprezintă impozitarea. Nu spune nimeni să tragi obloanele, ci să plăteşti. Mult, descurajant de mult, iar contribuţia la buget să fie consistentă.Şi ar mai fi ceva la fel de important: relocarea, pentru că nu are ce să caute o casă de pariuri în faţa unei şcoli. Sigur, pariorii au la îndemână varianta biletului online, însă dispariţia acestor săli de jocuri de noroc din ochii copiilor, relocarea la marginea sau în afara oraşului, cu siguranţă ar mai reduce din amploarea fenomenului.„Urmăresc cu atenţie comportamentul multor elevi în recreaţie. Sunt cu ochii pe telefoane, au pariat, sunt interesaţi de rezultate. Pierd bani, sunt supăraţi, devin necomunicativi sau, din contră, agresivi. Trebuie luate de urgenţă măsuri, nu e normal să ne prefacem că totul este în regulă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela B., profesoară la o şcoală din Constanţa.Taxe mai mari, bani mai mulţi la bugetŞi pentru că am vorbit despre taxe şi impozite, la acest capitol, statul român se pare că va lua taurul de coarne. Astfel, taxele de licenţiere şi de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din România vor fi majorate, ceea ce va duce la creşterea veniturilor colectate la bugetul de stat cu până la 40%.„Referitor la propunerea de modificare a cuantumului taxelor specifice activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, de precizat este faptul că, prin creşterea nivelului acestora, se estimează o influenţă pozitivă asupra creşterii veniturilor colectate la bugetul de stat de până la 40%. Astfel, pentru restul anului 2023 şi anul 2024, se estimează ca veniturile colectate la bugetul de stat să atingă cifra de 583,4 milioane lei”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat de Ministerul Finanţelor.Pentru prevenirea şi combaterea dependenţei de jocuri de noroc, pentru protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social şi economic, este necesară realizarea infrastructurii IT care să cuprindă baza de date digitală, la nivel naţional privind persoanele autoexcluse şi cele indezirabile şi dezvoltarea unei linii de comunicare de tip telverde, precum şi majorarea substanţială a contribuţiei anuale a operatorilor de jocuri de noroc licenţiaţi pentru promovarea respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social.Astfel, se înfiinţează pe lângă Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc o activitate finanţată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. În acest context, potrivit proiectului, veniturile proprii se constituie din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi, cu valori cuprinse între 15.000 şi 500.000 euro anual. Organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi vor avea contribuţii pentru jocurile loto de 200.000 euro anual, pentru jocurile de videoloterie: 100 euro pentru fiecare aparat anual, pentru pariurile mutuale: 50.000 euro anual, pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euro anual.Fără alcool în sălile de jocuri de norocProiectul mai prevede ca veniturile din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi încasate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc să se vireze în procent de 70% către bugetul de stat, din conturile de venituri bugetare în care acestea au fost încasate, în termen de cinci zile lucrătoare a lunii următoare încasării, iar procentul de 30% rămas din totalul sumelor încasate este utilizat pentru activitatea finanţată din venituri proprii.Tot pentru protejarea jucătorilor, a persoanelor aflate în situaţii de risc, s-a impus instituirea unei interdicţii privind comercializarea alcoolului în sălile de jocuri de noroc, se menţionează în document.