Jubileul Celco, 50 de ani de producţie de BCA la Constanţa. „Împreună, am dus visul mai departe”

„Sărbătorim 50 de ani de existenţă a acestei fabrici, devenită firmă privată în urmă cu 26 de ani. Această fabrică a fost înfiinţată în anul 1973, iar unii dintre muncitorii care au produs primii metri cubi de BCA sunt prezenţi alături de noi. Este o onoare, cine îşi uită trecutul nu are viitor! În tot acest timp, calitatea produselor noastre a fost pusă în centrul preocupărilor. Am creat un colectiv special, oamenii Celco, şi împreună am dus mai departe visul de producţie de BCA la Constanţa.



An de an, suntem pe podium în topurile naţionale, realizate de Camera de Comerţ sau alte instituţii, am devenit un contribuabil mare care participă la bugetul naţional”, a declarat Niculae Duşu, preşedintele grupului de firme Celco.



Grupul de firme Celco reuneşte capacităţi de producţie din mai multe sectoare industriale: producţia de BCA, fabricarea adezivilor şi mortarelor uscate, fabricarea varului (îndeosebi a varului special creat pentru producţia de BCA), exploatarea carierelor şi calcar din localitatea Taşaul. În ultimii ani, compania a deschis noi capacităţi de producţie şi a lansat pe piaţă numeroase produse şi metode de vânzare noi. Ultimul dintre acestea este procedeul de termoizolaţie cu plăcile de BCA Celco Izoterm.



De-a lungul existenţei sale, unitatea a livrat şantierelor de construcţii din întreaga ţară milioane de metri cubi de BCA.





Reprezentanţi ai administraţiei locale, în frunte cu primarul Vergil Chiţac şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, oameni de afaceri de succes, directori de instituţii publice şi private, preşedinţi de cluburi sportive au participat, miercuri, 4 octombrie, la Jubileul Celco, un eveniment unic şi festiv care a marcat 50 de ani de excelenţă în producţia de materiale de construcţii şi promovarea dezvoltării durabile în zona Dobrogei.La Sala Cazino a Hotelului Iaki, din staţiunea Mamaia, echipa Celco a sărbătorit, alături de invitaţii săi, atât realizările, cât şi impactul pozitiv asupra comunităţii locale.