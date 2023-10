SRL sau PFA. Angajaţii din industria IT caută soluţii pentru a-şi proteja veniturile

Modificările fiscale anunţate de guvernanţi, presaţi de Uniunea/Comisia Europeană să reducă rapid deficitul bugetar, îşi spun cuvântul. Mulţi angajaţi din industria IT vor să-şi schimbe jobul pentru un salariu mai bun, care să compenseze scăderea.Pe fondul ultimelor discuţii despre noile măsuri fiscale, angajaţii din domeniul IT iau în calcul metode prin care să atenueze impactul financiar al acestora, potrivit unui sondaj realizat de platforma de recrutare online bestjobs.Astfel, mai mult de o treime dintre ei se bazează pe faptul că angajatorul va compensa scăderea salariului rezultată din impozitare, 21% plănuiesc să îşi deschidă SRL, în timp ce alţi 19% se gândesc să colaboreze cu angajatorul prin PFA. Resemnaţi sau fără forţa de a lua o decizie radicală, restul îşi asumă efectele acestor schimbări fiscale. Adică minusul din buzunar!Pentru candidaţii din IT, activând într-un domeniu care a crescut foarte mult în România ultimilor ani, salariul este foarte important, aşa cum reiese din sondajul bestjobs. Tocmai de aceea, peste 40% dintre angajaţi şi-ar schimba actualul job pentru un salariu mai mare, care să acopere noile taxe, 35% pentru proiecte provocatoare, în timp ce 21% vizează pachete de beneficii mai generoase. Alţi 4% îşi doresc doar o schimbare de mediu.În România, la finalul anului 2022, cei care figurau ca salariaţi în domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor reprezentau 3,4% din totalul populaţiei active în câmpul muncii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Pe lângă aceştia, mai sunt şi alţii care colaborează cu companii din IT în sistem de PFA sau microîntreprindere. Mulţi dintre aceştia ar urma să fie afectaţi de măsurile fiscale care sunt în dezbatere, după o perioadă foarte lungă în care au beneficiat de numeroase facilităţi.Pensii private şi bonusuri de performanţăPosibilitatea de a lucra doar de acasă este foarte importantă pentru aproape 60% dintre respondenţi, alături de flexibilitatea programului de lucru. Peste jumătate preferă să lucreze după propriul program, cu focus pe finalizarea taskurilor şi nu pe numărul de ore lucrate. Doar un sfert au declarat că se împacă mai bine cu un program fix, în timp ce 17% au spus că preferă să lucreze câteva ore dimineaţa şi câteva seara.În topul beneficiilor preferate de această categorie de angajaţi, se numără acţiuni la companie acolo unde există posibilitatea (44%), asigurare de sănătate privată (31%), abonament la clinici medicale private (28%), contribuţii la pensii private (12%), asigurarea de viaţă privată (11%), al 13-lea salariu (10%) şi acordarea de prime şi bonusuri de performanţă (7%).Întrebaţi care sunt cele mai realiste stereotipuri despre ei, IT-iştii respondenţi recunosc că adesea preferă ţinutele formate din hanorac sau tricou cu blugi şi sneakers, au hobby-uri care le accentuează latura de „tocilari”, rezolvă orice cu un restart sau că sunt sunaţi de către rudele mai în vârstă pentru a le oferi asistenţă în aflarea parolelor. Totodată, mulţi dintre ei au mărturisit că sunt fideli unui singur limbaj de programare, deşi cunosc mai multe.