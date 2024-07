Plata obligatorie pe card, lovitură la bărbie pentru evazionişti!

În ţările din Vest, plata cu cardul a devenit de mult o obişnuinţă, o „banalitate” extrem de eficientă pentru sistem. Se lucrează tot mai puţin şi, pe alocuri, chiar deloc cu cash, veniturile sunt fiscalizate, evaziunea este greu de făcut. Şi în România, s-au făcut paşi importanţi în acest sens, însă încă mai există agenţi economici şi instituţii ale statului în care cardul este un obiect străin.A intrat recent în vigoare legea care obligă firmele să folosească POS. Mai exact, „persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului au obligaţia de a asigura implementarea şi de a accepta cel puţin un instrument de plată fără numerar”, se arată în norma legislativă.În teorie, comercianţii mai mici sau mai mari, patronii de restaurante, cârciumi, florării, buticuri, patiserii etc., cu toţii ar trebui să accepte plata pe card.„Prin noile reglementări, se va limita evaziunea fiscală. Agenţii economici trebuie să înţeleagă că este datoria tuturor să-şi fiscalizeze veniturile. Să vă dau un singur exemplu: pe zona de baruri, evaziunea era în floare, se vindeau 10 sticle de votcă, iar în acte apărea doar una. Era aşa-zisele vânzări ascunse, plăţile se făceau doar numerar. Prin noul sistem, totul este înregistrat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, o sursă din ANAF.De partea cealaltă, în tabăra agenţilor economici care nu foloseau până acum acest instrument, e jale mare. Pentru unii dintre ei, obişnuiţi doar cu încasările cash, adaptarea la noile cerinţe este foarte grea.„Se spune despre noi că facem evaziune, că avem încasări nedeclarate, că acumulăm averi peste averi. Nici vorbă de aşa ceva, abia ne menţinem pe piaţă.De parcă măsurile pe linie fiscală luate la începutul anului nu ar fi fost de ajuns, prin noua lege, ne mai «lipim» de o cheltuială în plus. Chiria lunară pentru POS, comisioanele către bănci, toate se adună şi vor trebui suportate fie de noi, fie de clienţi, iar atunci va trebui să umblăm la preţuri”, ne spune Liviu A., patronul unui bar din Constanţa.Deşi au trecut câteva zile bune de la intrarea în vigoare a noii legi, încă mai există unităţi - şi private, şi de stat - în care nu se pot face plăţi pe card. „Agenţii economici ar fi bine să se conformeze cât mai curând, pentru că amenzile sunt usturătoare, putând ajunge până la 50.000 de lei”, a explicat reprezentantul ANAF.Opţiunea de a retrage bani în magazinele cu POSDincolo de menirea de a combate evaziunea fiscală, introducerea sistemului POS aduce cu sine o serie de avantaje.„În primul rând, nu mai stai cu teancul de bani, legat cu elastic, în buzunar. Este o modalitate elegantă şi sigură de plată.În plus, agenţii economici pot oferi serviciul de avans în numerar, maximum 500 de lei, la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar. Atenţie! Dacă aveţi nevoie de acest serviciu, oamenii trebuie să întrebe dacă unitatea respectivă prestează serviciul respectiv şi în ce costuri, pentru că, în acest caz, nu există o obligativitate pentru comercianţi”, a mai spus sursa citată.