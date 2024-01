Firmele mici, adio sponsorizări! „Statul ia banii, statul să aibă grijă de cei necăjiţi”

După ce-au savurat preparatele tradiţionale de sărbători, s-au veselit de Revelion şi s-au plimbat în primele zile ale anului, constănţenii revin cu forţe proaspete la lucru. Iar cei care deţin o firmă mică sau mijlocie chiar vor avea nevoie de multă energie, de resurse şi de nervi tari, pentru că, de la 1 ianuarie, statul le vâră şi mai adânc mâna în buzunare. De parcă ar munci împreună cot la cot!Anul 2024 aduce cu sine o serie de modificări de natură fiscală, toate menite a reduce deficitul bugetar. Presaţi de principalul finanţator, Uniunea/Comisia Europeană, guvernanţii de la Bucureşti au strâns şurubul şi, ca de obicei, cele mai afectate sunt firmele mici şi mijlocii, care, în mod normal, ar trebui să fie motorul economiei.Sunt mulţi „pumni” pe care IMM-urile îi vor încasa - creşteri de taxe şi impozite, pierderi de facilităţi etc. -, însă în episodul de astăzi ne vom opri asupra unuia singur: scăzămintele sponsorizărilor din impozit.Campanii caritabile care intră în istorieÎncepând cu 1 ianuarie 2024, sponsorizările, indiferent către cine sunt făcute - că vorbim despre ONG-uri, biserici etc. - nu mai pot fi scăzute din impozitul pe veniturile unui IMM.Conform Codului Fiscal, până acum, IMM-urile care efectuau sponsorizări puteau să scadă sumele respective din impozitul micro până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Cu banii respectivi, mici investitori, mulţi la număr şi cu suflet mare, puteau da o mână de ajutor copiilor necăjiţi, adulţilor aflaţi în dificultate, puteau susţine actul educativ, religios sau fenomenul sportiv. După radierea prevederilor respective, sponsorizările vor deveni - foarte probabil - istorie.„Mult rău au făcut guvernanţii când au umblat la capitolul sponsorizări. După ce că procentele de scăzământ nu erau foarte mari, iar sumele aferente nu erau nici pe departe fabuloase, s-a găsit de cuviinţă să fie închisă şi această posibilitate de a face fapte bune. Să nu vă gândiţi că din contractele noastre de sponsorizare s-ar putea construi vreo şcoală sau un spital. Nu, nici pe departe, suntem încă mici pentru aşa ceva. Însă puteam face viaţa mai bună unor semeni de-ai noştri, mai puţin norocoşi. De acum înainte, va trebui să ne gândim de două ori înainte de a demara o campanie caritabilă. Cred că toate microîntreprinderile vor renunţa la sponsorizări. Am avea cheltuieli duble. Statul va încasa toţi banii, statul să aibă grijă de cei bătuţi de soartă. Firmele mici vor trebui să fie atente la bugete, la cheltuieli, pentru a putea rămâne pe piaţă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuţ N., antreprenor constănţean.Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023. Astfel, declaraţia privind sponsorizările trebuie depusă de IMM-uri, pentru ultima oară, până cel târziu în data de 25 iunie 2024 - pentru sponsorizările din 2023. Din 2025, formularul 107 nu va mai trebui completat. Ce bine, s-au rezolvat toate problemele!„Undă verde” doar în cazul impozitului pe profitÎn cazul plătitorilor de impozit pe profit, cheltuielile de sponsorizare vor putea fi scăzute în continuare din impozit (un procent de 20%) sau 0,75% din cifra de afaceri. Dacă valoarea maximă permisă nu este utilizată integral într-un an, plătitorii de impozit pe profit mai pot face redirecţionări până o ating.„Va trebui, în perioada imediat următoare, să facem calcule exacte. Mai mult ca sigur, vom mai înfiinţa o firmă, poate chiar două, pe care vom muta o parte dintre facturi, pentru a evita impozitul de 16% pe profit şi să rămânem la cota de 1% din cifra de afaceri. În acest caz, sponsorizarea s-ar putea face, dar firma va avea mult mai mult de plătit taxe către stat”, a explicat interlocutorul nostru.Aşadar, în „foame” de bani, statul blochează şi posibilitatea micilor firme de a-şi direcţiona o parte din impozite, în mod direct, către educaţie, sport, religie, asistenţă socială.Vom prezenta, în ediţiile viitoare, alte „bucurii” pe care statul român le-a pregătit microîntreprinderilor.