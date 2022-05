Aniversare! Cupa de Gimnastică "Andreea Răducan" a ajuns la ediţia a 10-a

Cupa de Gimnastică „Andreea Răducan”, competiţie iniţiată şi organizată de fosta mare campioană olimpică şi mondială a CS Farul Constanţa Andreea Răducan, ajunge, în week-end, la cea de-a 10-a ediţie, care se doreşte a fi una memorabilă.Sâmbătă, 21 mai, începând cu orele 9.30, în sala de sport a Şcolii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad, peste 100 de gimnaste care se antrenează la şapte cluburi din ţară, printre care şi Constanţa, vor participa la cea de-a 10-a ediţie a Cupei „Andreea Răducan”.Concursul este dedicat gimnastelor din categoria junioare III, de nivel 6 şi 7, cu vârste cuprinse între 8 şi 10 ani. Toate gimnastele participante la concurs vor primi premii în produse, iar sportivele de pe podium vor câştiga şi premii în bani, diplome şi trofee, în funcţie de performanţa obţinută în cadrul competiţiei.„Întâmpinăm cu mare bucurie această a zecea ediţie, una aniversară şi sunt convinsă că va fi una memorabilă. Încă de la început am ştiut că tot ceea ce facem pentru copii are o valoare aparte, iar acum, la aniversarea celor 10 ediţii, ne bucurăm de rolul pe care ni l-am asumat şi care ne aduce atâtea satisfacţii.În toţi aceşti ani, am simţit şi am trăit emoţiile copiilor aflaţi la început de drum, imensa lor bucurie la câştigarea fiecărei medalii. Am plâns, am râs şi am adunat experienţe valoroase, care avem convingerea că îi vor ajuta pe copii să păşească încrezători pe drumul victoriei în gimnastică. Le mulţumesc tuturor gimnastelor care m-au făcut parte din drumul lor către performanţă, antrenorilor şi părinţilor”, a declarat Andreea Răducan.Fosta mare campioană de la CS Farul Constanţa organizează evenimentul în parteneriat cu Clubul Sportiv Şcolar Bârlad, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bârlad, Direcţiei pentru Sport a Judeţului Vaslui, al Asociaţiei pentru Gimnastică Vaslui şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.Inclusă în calendarul naţional sportiv de către Federaţia Română de Gimnastică, ajunsă la cea de-a 10-a ediţie, Cupa „Andreea Răducan” a luat naştere în 2011, cu scopul de a aduce spiritul marilor competiţii internaţionale în mijlocul micuţelor gimnaste.Anul acesta, concursul va fi prezentat de Alina Alexoi, cunoscut comentator sportiv, şi îi va avea ca invitaţi speciali pe Octavian Bellu, unul dintre cei mai titraţi antrenori de gimnastică din lume, şi pe Mihai Covaliu, fost campion olimpic la scrimă, actual preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.XXX60 de gimnaşti de la 13 cluburi îşi vor desemna medaliaţii la individual şi în întrecerea pe echipe la Campionatul Naţional al juniorilor III, nivel 1 şi 2. Competiția va avea loc, în week-end-ul 20-21 mai, la Sala Sporturilor „Ioan Kunst Ghermănescu” din Lugoj.Înaintea gimnaştilor, vor intra în „competiţie” absolvenţii cursului de arbitraj care vor susţine, joi, 19 mai, examenul pentru obţinerea sau reînnoirea brevetului.Foto: Facebook / Andreea Răducan / Cupa de Gimnastică Andreea Răducan