Antrenorul George Buricea: "Sper să avem o sală plină la semifinala cu Steaua"

Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud numără orele până la semifinala de Cupă a României cu CSA Steaua Bucureşti. Sâmbătă, 14 mai, de la ora 15.30, suporterii constănţeni sunt aşteptaţi în număr cât mai mare în tribunele Sălii Sporturilor, o victorie asigurându-le „delfinilor” biletele pentru cupele europene.În vederea celui mai important meci al anului, echipa constănţeană este montată, are un moral excelent şi speră să repete rezultatele din ultimii ani. Iar istoria recentă din Cupa României este de partea sa. În 2018, la Constanţa, HC Dobrogea Sud învingea pe Steaua şi câştiga apoi trofeul, după finala cu Poli Timişoara. În 2021, cu un George Buricea magnific în teren, la ultima sa evoluţie, HCDS se impunea din nou în faţa Stelei şi juca finala contra lui Dinamo.„Urmează meciul anului. Jucăm cu Steaua în semifinale, ca şi acum patru ani, ca şi anul trecut. Sperăm să câştigăm şi acum, la fel ca în anii trecuţi. Va fi un meci foarte greu, de o cu totul altă factură decât cele din campionat, dar sper ca băieţii să se motiveze. Şi sper să fie o sală plină, pentru că avem mare nevoie de suporteri, ca să ne calificăm în finală”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.Constanţa organizează turneul Final Four al Cupei României pentru a doua oară în istorie, după ediţia din 2018, când şi-a adjudecat trofeul.„Mă bucur că am reuşit să aducem acest Final Four la Constanţa. Le mulţumesc partenerilor noştri, care ne-au ajutat şi au dorit să fie alături de noi. Sperăm să ne ridicăm la nivelul competiţiei, din punct de vedere organizatoric. În urmă cu patru ani, am făcut-o foarte bine şi sunt convins că şi în acest week-end va fi la fel. Acest turneu aliniază la start cele mai bune echipe din handbalul românesc la ora actuală, iar spectacolul este garantat”, a precizat preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Iată programul turneului de la Constanţa: sâmbătă, 14 mai: ora 11.00: CS Dinamo Bucureşti - CS Minaur Baia Mare (semifinala 1), ora 15.30: HC Dobrogea Sud - Steaua București (semifinala 2). Finala se va juca duminică, 15 mai.XXXCS Dinamo a învins-o pe rivala CSA Steaua, scor 30-24 (11-11), într-un meci din etapa a 25-a a Ligii Naţionale, la finalul căruia a primit trofeul de campioană şi medaliile, la Sala Dinamo, chiar în ziua în care clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare a sărbătorit 74 de ani de existenţă.Dinamo şi-a asigurat încă din etapa trecută al 18-lea său titlu (1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1978, 1986, 1995, 1997, 2005, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022), bilanţul său fiind privat de titlul din 2020, an în care nu s-a decernat titlul, din cauza pandemiei.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud