HC Dobrogea Sud, galop de sănătate cu retrogradata Universitatea Cluj

Veritabil galop de sănătate pentru HC Dobrogea Sud în partida cu Universitatea Cluj, disputată la Sala Sporturilor din Constanţa, în cadrul etapei a 25-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. În faţa unei formaţii deja retrogradată, „delfinii” au făcut spectacol, s-au impus cu scorul de 37-20 (21-12) şi şi-au adjudecat trei puncte importante, care îi menţin în cursă pentru câştigarea unei medalii în campionat.Net superiori adversarilor, constănţenii au făcut legea pe teren şi au intrat la pauză cu un avantaj confortabil, de nouă goluri. Antrenorul George Buricea i-a rulat pe toţi componenţii lotului, un obiectiv atins în perspectiva meciurilor dificile care vor urma în week-end, în turneul Final Four al Cupei României.După debutul de luna trecută, Rareş Ştefan a reuşit şi primul său gol în Liga Naţională, însă revelaţia meciului a fost un alt puşti de la Academia HC Dobrogea Sud, Teodor Ştefan, care a înscris nu mai puţin de cinci goluri şi a fost aplaudat copios de spectatori. Acesta evoluează pe postul de extremă dreapta, iar luna viitoare va împlini vârsta de 18 ani.„Este primul meci în care am jucat aşa de mult şi sunt foarte fericit că am reuşit să dau gol aproape la fiecare fază pe care am avut-o. Sunt foarte onorat să joc la Constanţa, a fost o senzaţie extraordinară să aud numele meu scandat de atâtea ori.Avem în week-end meciurile din Cupa României şi sperăm să câştigăm trofeul”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, tânărul Teodor Ştefan.„Le-am spus în vestiar, înainte să înceapă meciul, că trebuie să jucăm serios, ca să poată intra şi juniorii şi să ne putem odihni înainte de Cupă. Pentru că trei meciuri în cinci zile este foarte mult la ce echipă avem noi. A ieşit cum ne-am propus. Au jucat toţi, am câştigat, am făcut şi spectacol, avem un moral bun, iar acum urmează meciul anului cu Steaua”, a explicat antrenorul George Buricea.HC Dobrogea Sud: Vasile, Preda - Stankovic 8 goluri (4x7m), Komogorov 7, T. Ştefan 5, Nikolic 4, Caba 4, Andrei 2, Loghin 2, Stănescu 2 (1), Ilie 1, R. Ştefan 1, Susanu 1, Chikovani, Vegar, Bruj.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale etapei a 25-a: CS Dinamo Bucureşti - CSA Steaua Bucureşti 30-24, CS Minaur Baia Mare - Potaissa Turda 32-24, CSM Alexandria - Politehnica Timişoara 30-27, CSM Bacău - HC Buzău 29-32, CSM Focşani - CSU din Suceava 32-26, CSM Vaslui - CSM Bucureşti 30-27.Graţie victoriei cu Universitatea Cluj, echipa constănţeană a urcat pe locul trei, în condiţiile în care Steaua a pierdut derby-ul de tradiţie cu Dinamo, iar Potaissa Turda a fost învinsă clar la Baia Mare.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud