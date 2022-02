Atac fără vlagă! Învinsă de FC Argeş, Farul riscă să piardă accesul în play-off

Rezultat nedrept pentru FCV Farul: 0-1 (0-0) cu FC Argeş, într-o partidă contând pentru etapa a 27-a a Ligii I la fotbal, disputată pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu.Un meci în care „marinarii” au controlat jocul în mare parte, şi-au creat ocazii importante, dar nu au transformat în gol niciuna dintre acestea. Andrei Ciobanu a semnat prima mare ratare a Farului, în minutul 12, apoi Andrei Artean (min. 54), Adrian Petre (min. 53 şi 61) şi din nou Ciobanu (min. 62) nu l-au putut învinge pe bravul portar Greab.Iar când jocul curgea spre o remiză albă, a venit lovitura de teatru. Latovlevici a prins un şut de zile mari în minutul 89, din lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, şi toate cele trei puncte au luat calea Piteştiului.FCV Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani, Dussaut (min. 73, Boboc), Larie, Ghiţă, De Nooijer, Ciobanu, Artean, Grameni, Iancu (min. 33, Purece; min. 68, Moldoveanu), Betancor (min. 46, Petre), Omoh (min. 46, Nedelcu).„Meci pierdut în ultimul minut, dintr-o greşeală colectivă. Am condus jocul, dar am fost lenţi şi confuzi, previzibili. Atacanţii au fost inexistenţi în prima repriză, este greu să marchezi dacă nu ai atacanţi. Betancor şi Omoh, evoluţii foarte slabe. În repriza a doua, am adus atacanţi proaspeţi, am avut ocazii, portarul lor a făcut diferenţa. Aşa se scrie istoria unui meci controlat, nu a fost ziua noastră. Trebuie să producem victorii când trebuie, dar am făcut greşeli. Tratăm superficial lucrurile în ofensivă, în faze fixe, pierdem timpul. O înfrângere greu de digerat”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi.Pentru Farul, este cea de-a doua înfrângere din ultimele sale trei meciuri disputate pe teren propriu.În clasament, echipa constănţeană se menţine pe locul şase în clasament, cu 42 de puncte, ultimul care asigură accesul în play-off, însă socotelile s-au încurcat rău de tot după acest eşec neaşteptat. Argeşul ocupă poziţia a şaptea, cu 41 de puncte, şi ar putea profita de un eventual pas greşit al Farului, care are un program infernal în ultimele trei etape: cu FCSB, în deplasare, cu FC Botoşani, acasă, şi cu Universitatea Craiova, în deplasare.XXXDoi jucători ai Farului au fost convocaţi la naţionala Republicii Moldova U17 şi au participat la Cupa Dezvoltării, competiţie care a avut loc la Minsk (Belarus). Cei doi jucători sunt Bogdan Popovici şi Luca Moraru, componenţi ai echipei Farul U16.În intervalul 6-13 februarie, Popovici şi Moraru au susţinut cinci partide alături de naţionala Republicii Moldova U17.Foto: farulconstanta.com