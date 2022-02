Fotbal / Tricolorii U21 vor întâlni Finlanda și Maroc, în luna martie, în meciuri amicale

Selecționata pregătită de Florin Bratu va disputa două jocuri amicale în luna martie, cu Finlanda, pe teren propriu, și cu Maroc, în deplasare, informează Federaţia Română de Fotbal.România Under 21 se va reuni pe 20 martie. Primul joc din cadrul acestei acțiuni e programat pe 25 martie, cu Finlanda, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Meciul va începe la ora 17.30.Finlanda ocupă locul patru în Grupa 1 din preliminariile pentru EURO 2023, în spatele Croației, Norvegiei și Austriei, formație care are un meci în plus. Din grupă mai fac parte Azerbaidjan și Estonia.Patru zile mai târziu, pe 29 martie, tricolorii vor întâlni Maroc, în deplasare. Locul de disputare și ora de start a acestei partidei urmând a fi stabilite ulterior.Ambele meciuri vor fi transmise în direct de TVR 1!Naționala U21 a României continuă astfel pregătirea pentru turneul final din 2023, găzduit de România și Georgia. Calificată deja la EURO 2023 din postura de țară gazdă, România U21 dispută meciuri amicale pe perioada preliminariilor.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro