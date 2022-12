Canotaj / Campionii mondiali Ionela și Marius Cozmiuc, ambasadori ai unei campanii de excepţie

Canotorii români Ionela și Marius Cozmiuc, campioni mondiali și europeni în 2022, se numără printre ambasadorii campaniei „Hope and Homes for Children Romania”, în urma căreia peste 3.000 de oameni au contribuit la construirea unei case pentru Florentina Filipovici, fostă campioană mondială la canotaj juniori, acum mamă singură a trei copii, care se luptă cu o boală grea.Vineri, 9 decembrie, Florentina și cei mici se mută în noua lor casă, informează Federaţia Română de Canotaj.Terenul pe care este construită casa a fost achiziționat ca urmare a campaniei umanitare derulate de foștii colegi ai Florentinei, prin intermediul Federației Române de Canotaj. Gestul umanitar a venit la inițiativa campionilor mondiali la canotaj Ionela și Marius Cozmiuc, care, alături de alți membri ai lotului național, au strâns în total 100.000 de lei.Echipamentul donat de înotătorul David Popovici a adunat în mai puțin de o lună donații în valoare de peste 40.000 de euro. La rândul său, compania Genpact a răspuns apelului „Hope and Homes for Children” și a dublat suma strânsă din donații, iar casa a putut astfel fi construită.Foto: Facebook / Federaţia Română de Canotaj