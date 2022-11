Final de an în forţă! Canotorii constănţeni, medaliaţi la Naţionalele de fond de la Timişoara

La final de sezon, canotorii constănţeni s-au întors cu trei medalii de argint de la Campionatul Naţional de fond pentru seniori, tineret şi Masters de la Timişoara, în timp ce campioana mondială Simona Radiş a fost desemnată „Sportivul anului” de către federaţia română de specialitate.În prima zi a Campionatelor Naţionale de fond pentru seniori, tineret şi Masters de la Tmişoara, Elena Silvia Mocanu, canotoare cu dublă legitimare, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”-CSM Constanţa, şi Eugenia Daniela Robitu (CSU „Simona Halep”-CSM Constanţa) au ocupat locul al doilea în întrecerea de dublu a senioarelor, a doua zi, constănţencele adjudecându-şi încă o medalie de argint, la tineret.Iar în ultima zi a Naţionalelor, echipajul de 8+1, format din Constantin Filip (LPS-CSM Constanţa), Robert Jercălău (CSU „Simona Halep”- CSM Constanţa), Nicolae Victor Sorescu (CSU „Simona Halep”- CSM Constanţa), Sergiu Afimov (LPS-CSM Constanţa), Darius Florin Simion (CSU „Simona Halep”-CSM Constanţa), Eduard Angel Moldovan (LPS-CSM Constanţa), Nicolae Răzvan Stoian (CSU „Simona Halep”-CSM Constanţa), Silviu Denis Totolici (LPS- CSM Constanţa) şi Irina Lucia Andreea Despa (CSU „Simona Halep”-CSM Constanţa) şi-a trecut în palmares medalia de argint.De pregătirea sportivilor medaliaţi se ocupă antrenorii Marian Grijuc (CSU „Simona Halep”) şi Gabriel Vodă (LPS Constanţa).XXXDublă campioană europeană şi mondială la dublu vâsle şi 8+1 în 2022, Simona Radiş a primit titlul de „Sportivul anului” în canotajul românesc, în cadrul galei organizate de Federaţia Română de Canotaj. De asemenea, au fost premiaţi Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, primii canotori români din istorie campioni mondiali în proba de dublu rame masculin.Elisabeta Lipă, preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj, s-a arătat mulţumită de performanţele reuşite de sportivi în 2022, dar a subliniat că îşi doreşte ca la startul fiecărei probe de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 să fie prezentă o barcă a României.„Am avut un an extrem de bogat, avem viitor, chiar dacă urmează un an extrem de greu, şi mă refer la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Îmi doresc să nu mai văd după nicio competiţie niciun sportiv cu capul în jos. Trebuie să înţelegem toţi că eşecurile fac parte din viaţa noastră. Eu la Barcelona am ieşit campioană olimpică, iar următorul an nu am prins finala. Aşa că, după fiecare eşec, trebuie să te întorci în cantonament cu o dorinţă şi mai mare de a demonstra.Eu vă vreau pe toţi campioni şi, cât timp voi fi preşedinte de federaţie, nu mă voi lăsa până nu veţi trăi toţi momentele de succes şi de glorie la Jocurile Olimpice. Pentru că un sportiv nu se simte împlinit dacă nu ajunge măcar o dată la Jocurile Olimpice, acolo unde sunt cei mai buni.Vreau să ne ambiţionăm, iar la Paris, România să nu lipsească de la startul niciunei probe”, a declarat Elisabeta Lipă.Foto: Facebook / CSM Constanţa Canotaj