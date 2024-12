Constănţeanca Eliza Samara face furori alături de echipa naţională a României în China

Tenisul de masă românesc continuă să fie pe o pantă ascendentă. Cu constănţeanca Eliza Samara în prim plan România face furori la Cupa Mondială care are loc în această perioadă în China la Chengdu. Tricolorii au dispus de Singapore cu 8-3, luni, în Grupa a 3-a a Cupei Mondiale de tenis de masă pe echipe mixte care are loc la Chengdu, potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă.Andrei Istrate şi Eliza Samara au adus primele puncte ale tricolorilor la dublu mixt, prin victoria cu 2-1 (11-8, 6-11, 11-9) în faţa cuplului Koen Pang/Qian Ser Lin.Bernadette Szocs a pierdut surprinzător la simplu feminin meciul cu Jian Zeng, cu 1-2 (9-11, 11-9, 8-11), dar Eduard Ionescu s-a impus în faţa lui Izaac Quek cu 3-0 (11-5, 11-9, 12-10), la simplu masculin.Meciul de dublu masculin a parafat victoria României, perechea Darius Movileanu/Eduard Ionescu trecând de cuplul Izaac Quek/Koen Pang cu 2-0 (19-17, 11-7).După 3-8 cu Coreea de Sud, România va juca marţi contra Taiwanului în ultimul său meci din grupă, decisiv pentru calificarea în faza următoare a competiţiei.În celălalt meci de luni, Coreea de Sud a dispus de Taiwan cu 8-1.Coreea de Sud ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de România, 3 puncte, Singapore, 3 puncte, Taiwan, 2 puncte.Aşadar Eliza Samara, chiar dacă este pe finalul carierei, rămâne un pilon important pentru tenisul de masă românesc.Jucătoarea de la malul mării a demonstrat întotdeauna că se poate bate de la egal la egal cu orice adversară de pe această planetă şi nu dă înapoi niciodată. Eliza Samara este totodată şi un exemplu pentru generaţia tânără, care vine din spate.Jucătoare ca Elena Zaharia, Bianca-Mei Roşu sau Alina Muşat au crescut pe lângă ea în sala Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” şi au învăţat foarte multe din tainele acestui superb sport.De asemenea, performanţele Elizei Samara nu ar fi fost posibile fără antrenorul echipei naţionale de tenis de masă feminin, Viorel Filimon, cel care a crescut-o şi a dus-o pe cele mai înalte culmi ale succesului.Eliza Samara este un exemplu pentru sportul constănţean dar şi pentru cel românesc şi acest lucru se întâmplă datorită performanţelor pe care le-a obţinut de-a lungul carierei.Samara este pur şi simplu un etalon pentru România şi foarte probabil, după ce se va retrage din activitate, tenisul de masă va fi mai sărac fără ea.În urmă cu peste un an, Eliza Samara explica într-un interviu acordat ziarului Cuget Liber că ar vrea să se îndrepte către antrenorat după ce va agăţa paleta în cui.Până atunci ea se află în China, la o competiţie extrem de importantă, acolo unde, alături de echipa naţională a României, va încerca să obţină noi medalii.