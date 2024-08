Eliza Samara, un vis spulberat dar speranţa moare ultima. Sportiva priveşte spre viitor

Eliza Samara a demonstrat întregii planete de ceea ce este în stare atunci când vine vorba despre tenis de masă, sportul pe care îl practică şi la care se pricepe atât de bine. Sportiva din Constanţa, în vârstă de 35 de ani, a participat probabil la ultima sa ediţie a Jocurilor Olimpice, cele de la Paris.Au fost ani de muncă, multe competiţii pentru a reuşi să obţină un ranking cât mai bun pentru a fi cap de serie, însă din păcate totul s-a năruit în doar câteva zile.Mai întâi, Eliza a evoluat la simplu, acolo unde a fost eliminată în turul al doilea. Totuşi, speranţele ei erau în competiţia pe echipe, acolo unde toată lumea credea că România va urca pe podium.A venit însă blestematul meci cu India, în care am crezut că România este favorită. Ei, bine, aşa cum se întâmplă mai mereu, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. România a fost învinsă dramatic cu 2-3 la general de indience şi astfel Eliza şi-a văzut visul spulberat.Era, poate, ultima sa şansă să cucerească şi o medalie olimpică, singura care îi lipseşte din palmares.La final, „Eli” a fost foarte afectată şi a acceptat cu greu situaţia. Pe de altă parte, este un lucru perfect normal pentru că vorbim de o super-campioană care nu mai are ce să demonstreze.Când a vizitat redacţia Cuget Liber, la finalul anului trecut, Eliza ne-a spus că probabil după Jocurile Olimpice se va retrage din activitate.Acum, o ţară întreagă aşteaptă să vadă ce decizie va lua sportiva noastră, deşi toată lumea, probabil că ar implora-o să nu se lase de acest sport atât de minunat şi să încerce să ne mai aducă măcar o bucurie.Au fost momente de tensiune la Jocurile Olimpice, cum de altfel, au fost momente de tensiune mai tot timpul între Eliza şi antrenorul Viorel Filimon. Însă, aşa cum chiar „Eli” ne-a dezvăluit, este o tensiune constructivă. Chiar dacă la televizor pare că relaţia dintre ea, celelalte jucătoare şi Viorel Filimon, nu este una cea mai bună, cu siguranţă această relaţie dintre cele două părţi a făcut ca această echipă să aibă rezultate pe plan îndelungat.Chiar dacă are 35 de ani, Eliza se află într-o formă bună şi, dacă va continua la aceeaşi intensitate cu antrenamentele, probabil că va putea juca până în 2028, atunci când vor avea loc următoarele Jocuri Olimpice, cele de la Los Angeles.Este dificil, dar aşa cum o ştim cu toţii, Eliza Samara este o luptătoare şi nu cedează niciodată.Aşa cum o vedem la masa de joc că strânge pumnul după fiecare punct câştigat, cu siguranţă aceeaşi atitudine o va avea şi în momentul în care va trebui să ia o decizie definitivă.