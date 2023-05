Constănţeanul Carol Popa a devenit campion naţional de triatlon pe Dunăre

La 17 ani, constănţeanul Carol Popa și-a întrecut idolul, pe Felix Duchampt, în prima cursă de supersprint organizată vreodată în Dunăre. Peste 200 de concurenți s-au strâns la Călărași pentru a face parte din istorie.Danube Man, prima competiție de triatlon care a avut proba de înot în Dunăre s-a încheiat cu o mare surpriză în proba de supersprint, care a contat și pentru campionatul național.Participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo și foarte aproape de o nouă calificare pentru ediția de anul viitor, Felix Duchampt fost învins de un puști de 17 ani, considerat viitorul mare star al acestui sport: Carol Popa. Acesta era foarte emoționat pentru că și-a învins idolul la un an distanță de momentul în care îi ceruse un autograf.„Am avut emoții, mai ales că a fost prima dată când am concurat cu Felix, care a participat la Jocurile Olimpice. Nu mai sunt sigur, dar posibil anul trecut să-i fi cerut autograf”, a declarat Carol Popa, campion național la triatlon în proba de supersprint.Puștiul recunoaște că a fost surprins de această victorie, care pare mult mai ușoară când o povestește.„E un sentiment foarte plăcut. Nu mă așteptam, dar am văzut că am ieșit în față după înot și la bicicletă am încercat să-mi păstrez avansul. La alergare a trebuit doar să mă asigur că nu mă ajunge”, a mai spus Carol Popa.Chiar dacă a avut emoții la început, fiind prima lui cursă în Dunăre, Carol s-a arătat încântat de experiență.„A fost frumos, apa este liniștită și am putut să-mi fac înotul cum trebuie. E prima dată când înot aici și mi-a plăcut”, a explicat Popa.Pentru Carol, ocupant al locului 4 la Campionatele Europene U17 de anul trecut, acest sezon poate fi cel al unei prime medalii în întrecerile continentale.„Aș vrea să urc pe podium la Europenele de cadeți. De asemenea, pentru că tocmai m-am calificat la Campionatul Mondial de juniori, aș vrea să termin acolo între primii 10 din lume, ar fi ceva fantastic pentru mine la o primă participare la această categorie de vârstă”, a spus Carol Popa.Pentru președintele Federației Române de Triatlon, Vlad Stoica, organizarea acestei prime ediții a concursului de la Călărași a fost un vis devenit realitate.„De 15 ani ne gândim ce frumos ar fi să avem și noi un triatlon cu înotul în Dunăre, iar acum visul s-a materializat și suntem foarte încântați. Am înotat și eu 5 kilometri la un moment dat în Dunăre. Dacă înoți contra curentului e foarte greu”, ne-a spus şi Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.