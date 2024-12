Cristian Tranulea, performanță răsunătoare la Amsterdam: ”Consider că sunt într-o formă foarte bună înainte de Molveno”

Constănţeanul Cristian Tranulea şi-a făcut încălzirea pentru Campionatele Mondiale de înot în ape îngheţate care vor avea loc la începutul anului viitor în Italia, la Molveno.Tranulea a participat la o cursă de calificare în Olanda, la Amsterdam, acolo unde, în ciuda condiţiilor grele, a reuşit să urce pe prima treaptă a podiumului în proba de 50 de metri.Mai multe despre această minunată experienţă ne-a povestit chiar el într-o intervenţie pentru ziarul Cuget Liber.„Cursa din Amsterdam a fost o competiție puternică care a aliniat la start 19 ţări. Ocazie bună să vin și eu la start reprezentând România. Consider că a fost exact ce aveam nevoie înainte de Molveno, o cursă în care am mai câștigat experiență și am avut parte de un antrenament foarte bun înainte de concurs. Când am luat decizia să iau parte la această competiție, obiectivul a fost să îmi fac baremul la proba de 250 metri pentru a mă alătura ștafetei României la Molveno. Am intrat hotărât în probă, am plecat tare, dar mi-am dat seama că este pur și simplu prea mult. În Amsterdam, proba de 250 metri a fost singura proba de sâmbătă, dar la Molveno este în aceeași zi cu 50 liber. Cu alte cuvinte, și dacă luam medalie la Amsterdam la 250, tot riscam foarte mult ca echipă. În ideea în care la Molveno nu o să intru odihnit în probă, ci aş veni după ce înot în ziua respectivă calificările, iar apoi finala în proba de 50 metri liber. Luând toate aceste circumstanțe în calcul în timp ce înotam, am decis sa abandonez proiectul și să mă concentrez pe ceea ce fac cel mai bine. Aveam un gând spre direcția asta dinainte, dar tot am vrut să intru în apă pentru a avea un start în plus înainte de 50 liber. A fost o competiție foarte dificilă, nu doar din prisma concurenței, ci și a modului în care s-a desfășurat competiția. Curenții au fost foarte puternici, desfăşurându-se pe canal, umezeala din atmosferă foarte ridicată, peretele destul de alunecos și cel mai important de menționat, vizibilitate 0 în apă. Toate aceste lucruri au determinat un timp final mult mai slab decât înot în general, dacă vorbim strict de cifră, dar analizând modul în care s-a desfășurat competiția, consider că sunt într-o formă foarte bună înainte de Molveno. Tehnica mi-a fost foarte mult adaptată pe vizibilitatea redusă, fiind forțat să ridic capul din apă pentru orientare, ceea ce în mod normal nu se întâmplă, mai ales că eu într-o probă de 50 metri respir maxim o dată. Aici am fost nevoit să respir de 6-7 ori dacă tot am ridicat capul afară din apă, evident, plătind prețul pe cronometru. Categoric toţi concurenții s-au aflat în aceeași circumstanță, consider că am avut un avantaj imens, fiind specialist în probele de open water grație anilor în care am reprezentat România în concursurile de triatlon pe plan european”, a declarat Cristian Tranulea pentru „Cuget Liber”.Cristian Tranulea s-a întors acasă şi se va bucura în perioada sărbătorilor de Crăciun alături de familie şi prieteni. Apoi, va începe marele asalt. Acesta va trage tare la antrenamente pentru a se prezenta în cele mai bune condiţii la Mondialul de la Molveno.