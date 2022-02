CS Medgidia, bătălia decisivă pentru calificarea în semifinalele CEV Challenge Cup

Echipa feminină de volei CS Medgidia va disputa, joi, 3 februarie, de la ora locală 19.00 (ora 20.00, ora României), în Serbia, partida cu Tent Obrenovac, contând pentru manşa a doua a sferturilor de finală ale CEV Challenge Cup.În tur, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din municipiul de pe malul Canalului, sârboaicele s-au impus cu scorul de 3-1, iar formaţia constănţeană are nevoie acum de un meci impecabil pentru a accede în semifinale.Jucătoarele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began se află la prima participare din istoria clubului în cupele europene şi au avut o prestaţie foarte bună, singurul meci pierdut până acum înregistrându-l săptămâna trecută, în cea de-a treia competiţie continentală intercluburi.CS Medgidia a rămas singura reprezentantă a României în CEV Challenge Cup, după ce CSM Lugoj a ratat calificarea în semifinale, pierzând ambele manşe din sferturile cu Aydin BBSK cu acelaşi scor, 2-3.XXXÎn Campionatul Naţional de volei, junioarele de la CS Medgidia au obţinut un nou succes în deplasare: 3-1 cu CTF Mihai I Bucureşti.Jucătoarele antrenate de Elena Nanu îşi păstrează în continuare parcursul curat în campionat, cu două victorii frumoase, înregistrate de la începutul acestui an.În schimb, în cel de-al cincilea turneu al Campionatului Naţional, desfăşurat chiar la Medgidia, echipa de speranţe, antrenată de Nicoleta Cangea, a înregistrat un bilanţ negativ, suferind înfrângeri pe linie în cele trei partide susţinute: 0-3 cu Academia de Volei Tomis Constanţa, 0-3 cu LPS Brăila şi 0-3 cu CS Axiopolis Cernavodă.XXXEchipa masculină de volei CSM Arcada Galaţi a obţinut un rezultat valoros în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei CEV.Campioana României a fost învinsă, scorul de 2-3 (21-25, 24-26, 26-19, 25-21, 13-15), în Polonia, de PGE Skra Belchatow, dar punctul obţinut le dă gălăţenilor o şansă în plus pentru calificarea în semifinale.Pentru CSM Arcada, Filip Sestan şi Alexandru Raţă au fost cei mai eficienţi jucători, cu câte 22 de puncte.Manşa secundă este programată în data de 8 februarie, la Galaţi. Pentru a obţine calificarea în semifinale, CS Arcada are nevoie de o victorie 3-0 sau 3-1.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia