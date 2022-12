CSM Constanţa încheie anul 2022 pe podiumul Ligii Naţionale

Victorie categorică pentru echipa feminină de baschet CSM Constanţa în penultimul meci al anului, disputat la Sala Sporturilor: 89-47 cu CSM Târgovişte, în etapa a 10-a a Ligii Naţionale. Graţie acestui succes, formaţia de la malul mării şi-a consolidat poziţia pe podium.La penultima reprezentaţie în faţa propriilor suporteri, CSM Constanţa nu a avut nicio emoţie în duelul cu CSM Târgovişte, impunându-se la o diferenţă de 42 de puncte, după ce a controlat toate cele patru sferturi: 24-13, 21-9, 19-11, 25-14.Cu Teodora Manea într-o zi ofensivă de excepţie (17 puncte) şi cu americancele Lydia Rivers (13 puncte, 13 recuperări şi patru pase decisive) şi Naomi Davenport (14 puncte, 13 recuperări, şase pase decisive) din nou în „double-double”, echipa constănţeană şi-a dominat adversara la toate capitolele.Antrenoarea Tatiana Gallova a profitat de ocazie pentru a le trimite în teren pe toate jucătoarele înscrise în foaia oficială, iar acestea şi-au făcut din plin simţită prezenţa pe parchet: Alina Podar (14 puncte, două recuperări, două pase decisive), Anisia Croitoru (10 puncte, şapte recuperări), Bianca Fota (şapte puncte, două recuperări), Denisa Fota (şapte puncte), Eva Petrof (două puncte, două pase decisive, două recuperări), Alexandra Robotin.Cu Dora Ardelean încă în recuperare după o entorsă, CSM Constanţa va avea o săptămână la dispoziţie pentru a pregăti ultimul meci al anului, cu CS Rapid Bucureşti, în data de 29 decembrie, de la ora 19.30, în direct la FRB TV.În clasament, lideră este ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe (18 puncte, 9 jocuri), urmată, în ordine, de Baschet UAV Arad (16 p, 8 j), CSM Constanţa (15 p, 9 j), CS Rapid Bucureşti (13 p, 8 j), Hoya KSE Târgu Secuiesc (13 p, 8 j) şi CSU Olimpia Braşov (13 p, 8 j).XXXCarmen Tocală, preşedinte al Federaţiei Române de Baschet, a declarat că, la nivelul primelor reprezentative de seniori, rezultatele din 2022 nu sunt cele aşteptate şi că se va insista pe schimbul de generaţii.„Naţionala masculină era inclusă în categoria ţărilor mici. Am scăpat de Albania, Kosovo sau Moldova, am intrat în precalificări, unde ne batem pentru un singur loc. Nu mai contează însă şi mergem spre schimbul de generaţii. Trebuie să vedem exact în ce direcţie o luăm şi cu baschetul feminin. Pentru că şi campionatul este destul de dezechilibrat, motiv pentru care am început cu reorganizarea centrelor de excelenţă”, a declarat Carmen Tocală.Foto: Facebook / CSM Constanţa Baschet