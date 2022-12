David Popovici, cel mai bun sportiv din Balcani în 2022

Înotătorul român David Popovici, dublu campion european şi mondial în acest an, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2022, în cadrul anchetei organizate de agenţia bulgară BTA. Popovici (18 ani), care a obţinut medalii de aur la 100 şi 200 m liber, atât la Europene, cât şi la Mondiale în acest an, doborând şi recordul mondial la 100 m liber, s-a impus la cea de-a 49-a ediţie a anchetei cu 64 de puncte, devansându-l pe tenismenul sârb Novak Djokovic, 61 puncte, şi pe fotbalistul croat Luka Modric, 48 puncte, scrie Agerpres. Djokovic, care a ieşit învingător în ancheta BTA de şapte ori, a câştigat în acest an titlul la Wimbledon, dar şi Turneul Campionilor. Luka Modric, laureat al anchetei BTA în 2018, a cucerit trofeul Ligii Campionilor şi titlul de campion în Spania cu Real Madrid, precum şi bronzul cu naţionala Croaţiei la Cupa Mondială din Qatar. Pe locul 13, cu 10 puncte, s-a clasat canotoarea Simona Radiş, dublă campioană europeană şi mondială în acest an, în timp ce canoistul Cătălin Chirilă, campion european şi mondial, s-a clasat pe 33, cu 3 puncte.