Doi handbalişti de la HC Dobrogea Sud, convocaţi la naţională pentru „dubla” cu Macedonia de Nord

Liga Naţională de handbal masculin a luat o pauză, pentru a face loc acţiunilor loturilor naţionale. HC Dobrogea Sud are jucători convocaţi „la arme”, însă pregătirile continuă chiar şi în formulă incompletă.Interul stânga Gabriel Ilie, de la HC Dobrogea Sud, a fost convocat, alături de portarul Daniel Vasile, în lotul României pentru „dubla” cu Macedonia de Nord, din preliminariile Campionatului Mondial din 2023. Cei doi urmează să se prezinte, vineri, 11 martie, la Bucureşti, la reunirea naţionalei, sub comanda selecţionerului Xavier Pascual.Tricolorii vor juca pe 17 martie, la Skopje, şi pe 19 martie, la Bucureşti, contra nord-macedonenilor. Miza este calificarea la barajul din luna aprilie, când echipa învingătoare va întâlni reprezentativa Cehiei pentru un loc la turneul final din 2023.„Ne bucură convocarea lui Ilie, alături de Vasile. Le ţinem pumnii şi urăm succes echipei naţionale. Sigur, nouă o să ne fie mai greu la antrenamente, pentru că suntem puţini. Pleacă ei, vin jucătorii de la lotul de tineret, care sunt la turneul din Egipt. Ne mândrim cu faptul că avem jucători convocaţi la loturile naţionale”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Gabriel Preda, Ionuţ Stănescu şi Andrei Bruj fac parte din echipa de tineret a României, participantă, în aceste zile, la un turneu amical, la Cairo, unde România evoluează în compania ţării gazdă, Egipt, şi a Bahrainului.Şi interul stânga Marin Vegar va răspunde prezent la chemarea echipei sale naţionale. Pe 13 martie, el se va prezenta la Sarajevo, unde Bosnia-Herţegovina pregăteşte „dubla” cu Grecia, din play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2023.Selecţionerul Ivica Obrvan se bazează pe serviciile lui Vegar, care a avut evoluţii foarte bune în acest an. În ianuarie, el a făcut parte din lotul lărgit al bosniacilor pentru EURO 2022, dar s-a accidentat şi a ratat prezenţa la turneul final. Dacă va trece de dubla manşă cu Grecia, Bosnia-Herţegovina va juca împotriva Muntenegrului pentru calificarea directă la turneul final de anul viitor, care va fi găzduit de Polonia şi Suedia.XXXHC Dobrogea Sud va juca următorul meci oficial în data de 27 martie, la Sala Sporturilor din Constanţa, cu CSM Alexandria. Vor urma încă două partide pe teren propriu, pe 3 aprilie, cu Universitatea Cluj, şi pe 7 aprilie, în Cupa României, cu CSM Bucureşti.Cu cinci etape înainte de finalul campionatului, echipa constănţeană ocupă locul patru şi rămâne în cursa pentru o medalie. CS Dinamo Bucureşti este lideră, cu 55 de puncte, secondată de Potaissa Turda, cu 52 de puncte. CSA Steaua Bucureşti este pe ultima poziţie a podiumului, cu 49 de puncte, urmată de HC Dobrogea Sud (47 p) şi CS Minaur Baia Mare (46 p).Configuraţia ierarhiei ar putea suferi însă modificări, după disputarea restanţelor Dinamo - CSM Focşani, Poli Timişoara - Steaua şi CSM Focşani - Minaur.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud