Eliza Samara, locul patru cu echipa naţională de tenis de masă a României, la Cupa Mondială

Constănţeanca Eliza Samara continuă să reprezinte România la un nivel extrem de înalt în competiţiile oficiale de tenis de masă.Jucătoarea de la malul mării se află foarte aproape de retragerea din activitate, însă evoluţiile sale excelente nu o lasă să părăsească masa de joc.Samara a făcut parte din echipa naţională a României la Cupa Mondială de Tenis de Masă de la Chengdu, China, şi i-a ajutat pe tricolori să obţină un foarte bun loc, patru.Aşa cum spuneam, România a terminat pe locul patru la Cupa Mondială Echipe Mixte 2024 şi aceasta este cea mai bună performanță a tricolorilor în această competiție și o nouă bornă atinsă de sportivii și antrenorii care au muncit admirabil în aceste zile palpitante.Îndrumați de antrenorii Andrei Filimon și Ionuț Seni, Bernadette Szocs (14 mondial), Elizabeta Samara (51 mondial), Adina Diaconu (91 mondial), Andreea Dragoman (112 mondial), Ovidiu Ionescu (46 mondial), Eduard Ionescu (75 mondial), Andrei Istrate (169 mondial) și Darius Movileanu (197 mondial) au pus umărul la rezultatul prin care echipa a urcat în topul mondial, sub puterile asiatice, China, Coreea de Sud și Hong Kong, dar peste echipe redutabile precum Japonia, Germania, Franța, SUA, India, Polonia, Taipei sau Suedia.Au fost zile superbe la masa de joc furnizate de sportivii noștri, iar România, singura țară non-asiatică prezentă în fazele superioare, a cedat semifinala cu China, 1-8, apoi a jucat finala mică pentru bronz cu Hong Kong, într-un duel care le-a aparținut adversarilor, scor 2-8.Cu gândul la o nouă performanță în cariera lor remarcabilă, Elizabeta Samara și Ovidiu Ionescu au alcătuit perechea de dublu mixt, însă sportivii NG Wing Lam și Yiu Kwan To au fost mai puternici, iar tricolorii au cedat 0-3 (3-11, 6-11, 9-11).Primul punct a fost adus de Bernadette Szocs (14 mondial) în meciul cu Doo Hoi Kem (37 mondial) 1-2 (7-11, 8-11, 11-7), iar Eduard Ionescu (78 mondial) s-a străduit până la final cu Wong Chun Ting 1-2 (64 mondial), scor 1-2 (11-9, 5-11, 9-11). Dublul masculin Darius Movileanu/Eduard Ionescu a închis duelul cu Hong Kong, contra perechii Wong Chun Ting/Yiu Kwan To, scor 0-1 (4-11).Deși n-au obținut clasarea mult dorită pe podium, sportivii noștri au primit un nou impuls în drumul spre topul mondial din tenisul de masă.După acest rezultat foarte bun, Eliza Samara nu are nici un motiv să se retragă din activitate, pentru că a demonstrat că încă mai poate juca la cel mai înalt nivel.Constănţeanca se antrenează ore în şir în fiecare zi şi este într-o formă senzaţională.Samara a făcut cinste oraşului de la malul mării, dar în special României la toate competiţiile la care a participat până în prezent. Aceasta a recunoscut, în urmă cu mai mult de un an, în exclusivitate pentru Cuget Liber, că ar vrea să se retragă după Jocurile Olimpice de la Paris, care au avut loc în acest an, însă momentul pare a fi foarte departe.