Farul a revenit pe primul loc după victoria cu FCSB

FCV Farul continuă parcursul foarte bun din actuala ediţie a Superligii la fotbal. După ce s-a impus, runda trecută, pe terenul campioanei CFR Cluj, echipa constănţeană a reuşit o nouă victorie categorică, scor 3-1 (2-0), cu FCSB, o altă formaţie calificată în grupele Europa Conference League.„Marinarii” au început în forţă, au pus presiune şi au reuşit să păstreze un ritm şi o intensitate care au pus în mare dificultate echipa bucureşteană, iar golurile au venit firesc.Farul a deschis scorul în minutul 23, prin Denis Alibec, care a transformat cu siguranţă un penalty acordat de arbitrul Cătălin Popa pentru un fault prostesc comis de Dawa asupra lui Louis Munteanu, iar în ultimele secvenţe ale primei reprize (min. 45+2), Doukoure a dublat diferenţa, cu o lovitură de cap din marginea careului mic.FCSB a redus din handicap în minutul 70, când Compagno a reluat cu sânge rece în poartă un balon perfect centrat de Florinel Coman, dar emoţiile au ţinut numai șapte minute: Alexi Pitu a „croşetat” pe partea dreaptă, a centrat perfect pentru Grameni, iar tânărul mijlocaş, singur singurel în mijlocul careului, l-a executat pe portarul Târnovanu pentru 3-1.„Un meci foarte greu, dar am făcut faţă cu brio, ne-am ridicat la nivelul adversarei. Avem o echipă bună, pe fiecare compartiment, mă bucur pentru ei, că muncesc mult. Suntem de puţin timp împreună, dar am creat un grup sănătos, foarte bun, talentat, cu jucători de lot naţional.Am marcat câte trei goluri cu CFR şi FCSB, e foarte important pentru moral.Mulţumim suporterilor, este prima oară când văd că tot stadionul e cu noi, însemnă că la Contanţa se naşte un spirit, Dobrogea are nevoie de o echipă care să se lupte cu cei mai puternici din România.Călătoria este lungă, e doar o impresie bună pe care o dăm acum. Trebuie să ne echilibrăm, să rămânem cu picioarele pe pământ. Urmează meciul de la Craiova, unul care pe care, cu o echipă puternică din punct de vedere fizic”, a declarat, la conferinţa de presă de după meci, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.FCV Farul: Aioani, Sîrbu (min. 75, Corinus), Larie, M. Popescu, Kiki, Doukoure, Nedelcu (min. 43, Artean), Băluţă (min. 56, Borza), Casap (min. 56, Grameni), Alibec, L. Munteanu (min. 75, Pitu).În urma acestei victorii, Farul a revenit pe primul loc în clasament, cu 18 puncte acumulate în opt etape, urmată, în ordine, de Rapid (18 p, golaveraj inferior), Petrolul Ploieşti (14 p) şi CFR Cluj (12 p, un meci mai puţin disputat).Foto: farulconstanta.com